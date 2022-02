Aria viziata in casa e finestre chiuse? Il trucco per eliminarla senza intoppi

Se con questo clima gelido pensi che tenere le finestre chiuse sia la soluzione, ti sbagli di grosso. Il motivo? Commetti un gravissimo danno alla tua abitazione, ma non solo. Anche la salute ci rimette! Il ricircolo d’aria è importante, infatti quando questa diventa viziata è più probabile sviluppare malanni e provocare inestetismi alla casa.

Trovare una soluzione è possibile, ma bisogna anche capire che ci sono temperature da rispettare. Non sempre avere le finestre chiuse e sigillate è la soluzione per non sentire freddo. Perché quello che succede è di ritrovarsi con l’aria viziata la quale reca dei grandi danni alla respirazione, soprattutto con lo sbalzo di temperatura può causare raffreddori e febbri. Inoltre, potresti garantire lo sviluppo di muffe e macchie nelle pareti, danneggiando inevitabilmente le aree della tua dimora. Casa e corpo sono un tempio, ecco come prendersene cura in modo corretto.

Quest’immagine riassume perfettamente la Domenica tipica dei luoghi nei quali si affronta un freddo gelido e a volte insopportabile. Le finestre chiuse sembrano essere la soluzione a tutto, invece ci sono tanti altri rimedi contro il freddo. In questo modo si garantisce soltanto l’aria viziata, e come abbiamo visto è una grandissima nemica.

Ci sono dei trucchi pratici per contrastare il freddo dell’inverno, i quali rendono la tua abitazione molto più confortevole. Riuscire a trovare il rimedio giusto non è facile anche perché ci sono temperature più secche in certe aree e in altre più umide, ma in ogni caso agire in questo modo si rivela essere un toccasana.

Se però il nemico è l’aria in questione, ecco come devi fare.

LEGGI ANCHE -> Troppo freddo in casa? Il trucco per riscaldare gli ambienti che non conoscevi

Aria viziata? Le finestre chiuse non solo la soluzione!

Come se non bastasse bisogna riconoscere che le finestre chiuse devono anche essere curate in modo specifico. Ci sono dei trucchi per pulire le persiane, attività che non piace quasi a nessuno, ma con il metodo giusto tutto si fa in pochissimo tempo. Garantirne la pulizia pone al tempo stesso le condizioni per rendere le aree delle casa più durevoli nel tempo. Soprattutto potrebbe aiutare a combattere il freddo! La soluzione te la svelo adesso, vedrai sarà più semplice a dirsi che a farsi.

LEGGI ANCHE -> Come pulire gli infissi? I trucchi facili e veloci

Se la casa è impregnata della malevola anidride carbonica, non temere perché puoi risolvere, ma devi rispettare dei piccoli accorgimenti, si riveleranno salvifici!

Innanzitutto è bene sapere che il ricircolo d’aria deve avvenire ogni due ore, se non è possibile, si può fare in mattinata quando le temperature sono più elevate per l’effetto del sole che splende sulle facciate delle case. In questo modo virus e batteri accumulatisi nella notte, andranno via da dove sono entrati!

Inoltre, è chiaro che se si hanno caminetti o qualsiasi altro impianto che genera calore è bene non tenerli accesi per troppo tempo. Sia per il dispendio energetico se si tratta di aggeggi elettronici, ma anche perché questo favorisce il malessere per la tua salute.

Infatti, una buona soluzione potrebbe anche essere quella di utilizzare delle piante anti smog! Si tratta di esseri vegetali che purificano l’aria e fanno solo bene all’ambiente e alla tua salute. Ad esempio l’aloe vera è una manna dal cielo, perché oltre per la pulizia dell’aria puoi utilizzarla in tantissimi altri modi!

Anche il pothos fa lo stesso, e non necessita di troppe cure, ma non dimentichiamo la lingua di suocera! Oltre le piante, ci sono i deumidificatori che migliorano le condizioni dell’aria, perché agiscono proprio con questo fine.

Infine, spolvera spesso e di aziona la canna fumaria quando cucini. Sono tanti piccoli gesti che una volta compiuti renderanno l’aria leggera e pulita.