Alex Belli messo all’angolo: Silvia Toffanin lo smaschera dopo il GF Vip

By

Gf Vip: a Verissimo la conduttrice Silvia Toffanin sbotta: stizza e bordate contro Alex Belli. L’attore finisce di nuovo sotto accusa e replica

Anche se è ormai da tempo fuori la casa del GF Vip, in un modo o nell’altro si parla sempre di lui. Alex Belli continua a far discutere, in un modo o nell’altro. Tutto ruota attorno all’ormai famigerato “triangolo” tra lui, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, che l’attore ha conosciuto nella casa e di cui si è innamorato.

Poi, una volta uscito lui, è stata proprio la moglie a entrare per vedersela con “l’amica” del marito. Un intreccio che Belli ha prima definito “amicizia”, finendo poi con il parlare di “amore libero”, ossia del modo in cui vive il rapporto con la moglie. Situazioni che hanno generato molta confusione, e sabato a Verissimo la conduttrice Silvia Toffanin ha provato a fare chiarezza. In un’intervista con Belli, ha provato a metterlo all’angolo.

GF Vip, duro confronto tra Silvia Toffanin e Alex Belli a “Verissimo”

Non è la prima volta che l’attore è ospite della trasmissione di Canale 5, e ancora una volta ha provato a spiegare (sempre in modo decisamente confuso) il suo personale concetto di “amore libero”. Una serie di giri di parole che non sono piaciuti a Silvia Toffanin, che molto agguerrita ha messo all’angolo Belli chiedendogli di non divagare e di andare al punto.

Leggi anche -> Alex Belli, confessione bollente su Soleil in diretta: reazione choc di Adriana Volpe

Purtroppo è una battaglia persa, perché Alex è abilissimo a sfoderare le sue frasi fatte e ripetere gli stessi concetti con parole diverse. Alla fine ha ammesso che stava provando a riappacificarsi con Delia, ma il suo ingresso nella casa ha fermato questo processo.

Leggi anche -> La verità su Alex Belli: il fratello rompe il silenzio e svela tutto

“Aveva detto che non sarebbe mai entrata in casa – ha spiegato – ma non è stato così. E’ una persona altalenante e vive di contrasti”. Poi Belli ha negato che Delia Duran sia stata plagiata da lui.