Test: scegli un mandala e scopri il tuo profilo psicologico

Scegli un mandala e leggi il risultato del test per scoprire il tuo profilo psicologico

Se sei curioso e hai voglia di scoprirti, sei nel posto giusto! Oggi ti proponiamo il test psicologico creato dalla psicanalista e Dottoressa Anna Maria Sepe.

Il mandala sono dei simboli affascinanti e ipnotici e ognuno di noi rivela un profilo psicologico specifico.

Ti basterà scegliere la forma che più ti attrae e scoprirai chi sei veramente con difetti e pregi.

Scopriamo il test del mandala

Test del mandala: scegli un disegno e scopri il tuo profilo psicologico

In questo test del mandala ti mettiamo di fronte a sei opzioni. Ogni mandala differisce dall’altro e a te basterà scegliere tra questi per scoprire il tuo profilo psicologico.

Scegli e leggi la risposta corrispondente al numero del disegno scelto.

Iniziamo a decidere

1) Uno

Personalità:

Sei una persona riservata e discreta e, per questo, odi quando le persone si fanno gli affari tuoi.

Ti piace prenderti cura di ciò che ti sta attorno e anche delle persone a cui vuoi bene. Hai un occhio fino per i particolari ed è difficile che qualcosa ti passi inosservato.

Difetti:

Non sei molto estroverso e per questo dai l’impressione di avere sempre qualcosa da nascondere. Con questo tuo lato caratteriale fai un torto a te stesso, perché tu hai un animo buono e comprensivo.

Cerca di lasciare andare certi dettagli e guarda il mondo in modo completo. Riuscirai a calmarti e ad apprezzare di più ciò che ti circonda.

2) Due

Personalità:

Conosci molto bene le tue capacità e sei molto determinata. Riesci a focalizzarti sul tuo obbiettivo e segui la tua strada in modo imperterrito evitando ostacoli che incontri nel tuo cammino.

Ti piace anche stare con i tuoi amici nel tempo libero e sei sempre disposto a dare una mano a tutti. Se qualcuno non ti dice grazie per il tuo aiuto, però, ti impermalosisci, perché tu pretendi riconoscenza.

Non sei molto brava nel passare sopra ad un torto, ma sai anche riconoscere le persone di cui fidarsi. Se qualcuno riesce a conquistare la tua fiducia, ti sarà amico per sempre.

Difetti:

Col fatto che odi stare con le mani in mano, finisci per riempirti troppo le giornate e non hai mai tempo per te stesso. Cerca di abbassare il numero di attività e vedrai che riuscirai ad essere più calmo.

3) Tre

Personalità:

Tu sei una persona buonissima. Non sei per niente rancorosa e riesci a perdonare facilmente. Riesci a vedere sempre il buono anche se tutti vedono solo nero.

Sei una persona di indole positiva e ottimista: anche se tutto va a rotoli, tu non perdi mai il sorriso.

Difetti:

Sei molto emotiva e sensibile e ciò ti porta a vergognarti delle tue emozioni. Cerca di rafforzare la tua autostima e ti risulterà più facile esprimerti in semplicità.

Non avere paura di essere emarginato. Con il tuo modo di fare e il tuo dolce sorriso, riuscirai a conquistare tutti.

4) Quattro

Personalità:

Sei sicuro di te, intraprendente e razionale. Ami scegliere e sei molto bravo nel mettere in pratica la teoria.

Hai un’ottima organizzazione dei tuoi impegni e scegli sempre nel modo più conveniente per te senza però dare l’impressione che ti stai approfittando della situazione.

Difetti:

Il tuo difetto è che cerchi sempre l’approvazione degli altri e potresti risultare un esibizionista.

Le tue capacità possono essere scambiate per furbizia e nei momenti difficili sembra che tu non voglia mostrarti responsabile.

LEGGI ANCHE -> Test: scegli una fiamma e scopri come sei in amore

5) Cinque

Personalità:

Anche se ami circondarti di persone in ogni tuo momento, dai l’impressione di sentirti al disopra degli altri.

Rimani molto indifferente in ogni situazione e odi quando le cose non vengono spiegate in modo chiaro.

Il tuo motto è: “Pane al pane e vino al vino“.

Sei una maniaca del controllo e vuoi che tutto sia sempre perfetto. Quando vedi anche un piccolo dettaglio fuori posto, ti senti mancare l’aria e disarmonizzata finendo per deprimerti.

LEGGI ANCHE -> Test: scegli una strada e scopri cosa si nasconde nella tua personalità

Difetti:

Chi ti stai attorno ha difficoltà ad avvicinarsi a te, perché ti percepiscono come una persona fredda e poco spontanea.

Cerca di buttarti te in nuove conoscenze e mostrati propositiva. Tutto risulterà più facile.

LEGGI ANCHE -> Test di Harry Potter: scegli un film e scopri chi sei davvero

6) Sei

Personalità:

Hai una grande profondità interiore e dei valori precisi che sono la tua priorità, quali l’onestà e l’amicizia.

Ami tutto ciò che è bello e ti piace l’eleganza che non risulta mai volgare.

Sai ascoltare e comprendere senza giudicare. Inoltre, sei un’ottima consigliera.

Difetti:

Non affronti le tue emozioni, mentre dovresti accoglierle e raccontarle. Solo così potrai evitare di sprofondare con esse.

Cerca di aprirti agli altri e vedrai che ti accoglieranno e ti sentirai meno solo.

Sei bravo a dare consigli agli altri, ma a te stesso insomma