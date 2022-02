Barù nella bufera al Grande fratello Vip: frase agghiacciante

Al Grande Fratello Vip la produzione del programma ha fatto sentire ai concorrenti le canzoni del di Sanremo, ma non tutti hanno apprezzato

I concorrenti nella casa del Grande Fratello sono rinchiusi nella “dimora” di Cinecittà da mesi. C’è chi è entrato da meno tempo e chi è lì dall’inizio del programma. Per tutti, però, le condizioni sono le stesse: si vive isolati dal mondo esterno, ad eccezione delle interazioni previste nelle dirette e nelle poche informazioni che la produzione fa arrivare ai “vipponi”.

Come da prassi del Grande Fratello, per i concorrenti non c’è (ovviamente) la possibilità di utilizzare lo smartphone o di vedere la tv, e a dirla tutta non hanno nemmeno l’orologio. Vengono avvisati solo in caso di avvenimenti di attualità particolarmente importanti o situazioni familiari delicate.

Probabilmente il Festival di Sanremo è un avvenimento sul quale non si può rimanere all’oscuro: con l’Italia incollata alla tv, anche i concorrenti sono stati aggiornati e hanno ascoltato le canzoni del Festival. A dirla tutta, come è normale che sia, non tutti hanno apprezzato.

Ad esempio Barù è stato molto piccato nei suoi giudizi. “Dopo quelle canzoni di Sanremo volevo spararmi una fucilata nei c… mamma mia mi hanno fatto svegliare, ma di chi era la prima canzone?”. Quando qualcuno ha risposto “Noemi“, lui ha detto: “Le devono tagliare le corde vocali”.

Una frase che seppur metaforica è sembrata eccessiva. Non è piaciuta per nulla alla diretta interessata: la cantante ha replicato con una “storia” su Instagram: “Non si può piacere a tutti però perché tutta questa violenza?”, ha scritto l’artista romana.