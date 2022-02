Rompicapo della verità: sai risolvere il tranello al bivio?

Non tutti riescono a mettersi alla prova, o meglio sono pochi quelli che non hanno paura di fallire. Metti in gioco te stesso alla scoperta dell’enigma della giornata. Esercitare la mente con esercizi di logica rafforza il potere della tua mente.

Conosci le tecniche di ragionamento che ti permettono di risolvere tranelli del genere? Il rompicapo della verità ti farà perdere la testa e la “direzione”, ma credimi riuscirai a trovare il metodo per risolverlo, anche se ti sembra impossibile. Non ci credi? Provaci!

Credere di sapere tutto è già sbagliato, perché per allenare la mente devi applicare tutte le tue capacità, magari trovandone di nascoste. La logica è una palestra per il pensiero, la capacità di ragionamento lo sposta su piani superiori, andando oltre.

Puoi metterti alla prova anche con un test sul mandala che rivela la tua personalità, soprattutto se vuoi conoscere meglio lati nascosti della tua psiche.

L’enigma a cui ti sottoporrò oggi, è un rompicapo che ha a che fare con la “direzione giusta” da intraprendere. Leggi attentamente:

“Sei a un bivio. una direzione porta alla Città delle Bugie, dove ovviamente tutti mentono sempre. ma c’è una seconda strada, che conduce alla Città della Verità, dove il vero regna sovrano. incontri una persona al bivio, e tu sai che vive in una delle città. Quale? come puoi scoprire dove si trova la strada che porta alla città della verità, senza essere vittima di menzogne?”

Rompicapo della verità: ecco la soluzione!

Se ti stai arrendendo e vuoi provare qualcosa di più semplice, opta per un test sulla cioccolata, il sapore sarà sicuramente soddisfacente! In ogni caso, se invece vuoi continuare ad affrontare la sfida che ti ho lanciato, ragiona sulle caratteristiche delle due strade. Ti darò tutto il tempo per pensarci, perché ciò che è scontato è la soluzione!

Pensi di aver bisogno di un occhio grande come quello in foto per sbirciare chissà cosa? Sbagliato! Devi analizzare attentamente l’indovinello, perché non ti serviranno altri strumenti per risolverlo.

Il metodo più efficace è: leggere tra le righe. Secondo te, quali caratteristiche hanno le persone che vivono nella Città della verità? Ovviamente quella di dire il vero. Mentre quelle della menzogna? L’esatto contrario, cioè il falso.

Allora, qual è la domanda da fare? Te lo dico io, devi chiedere: “in che direzione andrai?”

Se la persona vive nella Città della menzogna, dirà una bugia. In caso contrario, cioè se ti dice che viene dalla Città della verità, ti saprà dire le informazioni veritiere!

Avevi capito da solo? Allenare la mente ti permette di scovare tranelli impossibili!