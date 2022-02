Lea un nuovo giorno anticipazioni: un ritorno che fa male

Lea un nuovo giorno anticipazioni prima puntata, la trama degli episodi della puntata dell’8 febbraio 2022 che andrà in onda su Rai 1

La stagione delle grandi fiction della Rai è decisamente entrata nel vivo. Gli appuntamenti ora si susseguono uno dietro l’altro, e stasera ci sarà un altro importante esordio. Si tratta della fiction “Lea, un nuovo giorno”, con protagonista Anna Valle. L’ex miss Italia interpreta Lea Castelli.

Nel cast anche Giorgio Pasotti, l’attore turco Mehmet Gunsur e Primo Reggiani, tra i più importanti. La storia è ambientata nell’ennesimo ambiente “medical”, stavolta in un reparto di pediatria di un ospedale di Ferrara. La regia è di Isabella Moroni, e in totale gli episodi sono 8, divisi in quattro puntata. La prima andrà in onda questa sera su Rai 1 dopo “I soliti ignoti”. Nel primo episodio la protagonista Lia tornerà a Ferrara, quando vedrà la sua macchina per un guasto.

Lea, un nuovo giorno: le anticipazioni della prima puntata

Un automobilista si offrirà di aiutarla: il suo nome è Arturo e fa il musicista. Tra i due scocca subito qualcosa, una reciproca simpatia. Dopo questo incontro casuale, i due si vedranno di nuovo in ospedale: sua figlia, infatti, si è rotta un braccio. Per la bambina ci saranno delle complicazioni, in quanto rischierà di morire soffocata.

A salvarla ci pensa Marco, che è l’ex marito di Lea, che lavora proprio in quell’ospedale. Lui è appena tornato dagli Stati Uniti, e per la sorpresa di tutti diventerà il nuovo pediatra. A questo punto nasce un intrecco con l’intesa tra la protagonista e Arturo.

Ma di mezzo ci sarà anche l’intromissione di Marco che cerca di riconciliarsi con l’ex moglie approfittando del contesto comune. Una situazione non facile da gestire, visto che Lea non ne vuole sapere di tornare con lui, ma sarà perennemente combattuta e in crisi.