“Cog*ione”: duro sfogo a Uomini e Donne, la corteggiatrice non perdona

Per il pubblico di Uomini e Donne una cosa è certa: non ci si annoia mai! Gli ultimi eventi hanno letteralmente scombussolato la situazione in studio. La stessa Maria De Filippi è dovuta intervenire, perché il clima è un po’ degenerato. Quali sono le ragioni di tanti sconvolgimenti? Ti svelto tutta la verità!

Di sicuro Maria De Filippi con Uomini e Donne è sulla cresta dell’onda da oltre vent’anni. L’amore, i tradimenti, le gelosie e le incomprensioni, sono il pane quotidiano per il pubblico casa che non perde mai un appuntamento con i sentimenti. A volte, i protagonisti diventano punti di riferimento per i fan, infatti sono i social le arene di scontro che misurano la notorietà e la cattiveria degli haters. Sulla base di quanto accaduto, ecco i fatti.

La strada per l’amore si percorre con tenacia e passione, anche se molte volte non bastano. Dire i sentimenti non sono l’arma per risolvere tutti i problemi nelle relazioni è proprio vero, dimostra ciò proprio la situazione che oggi è accaduta nel noto dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Di recente, diversi sono stati gli eventi rocamboleschi.

Basta ricordare la rissa sfiorata in studio con tanto di reazione di Maria, una situazione che inaspettata ha fatto passare dei brutti momenti al pubblico.

Insomma, come già detto, non ci si annoia mai. Anche perché spesso è proprio laddove sembra più assurdo che accadono delle situazioni del genere. Infatti, la tensione è scoppiata.

Uomini e Donne: acceso scontro in piena diretta!

San Valentino si avvicina e tutti sono più romantici? Oppure la via percorsa è del tutto opposta? Sarà il clima di tensione, ma ultimamente l’amore sembra essere vissuto più in modo polemico che altruistico, cioè com’è l’amore vero. Di recente, si è parlato molto della verità sulla vita di Gemma Galgani, spezzone della sua storia che ha raccontato qualcosa in più sul suo conto. Ma le novità non finiscono qui, perché oggi ne vedremo delle belle.

La foto parla chiaro, si tratta di: Matteo Ranieri e Federica Aversano! Il duo, o meglio lei lo vorrebbe fino in fondo se non fosse per la rivale in amore cioè l’altra corteggiatrice Denise Mingiano, è scoppiato in uno scontro terribile, oltre che in una cattiva figura.

Tutto accade quando Matteo decide di concentrarsi sulle due ragazze, diversissime, ma che hanno fatto breccia nel suo cuore. Ecco che Armando Incarnato fa irruzione nelle loro vite, affermando qualcosa che fa scoppiare una bomba ad orologeria: Denise è interessata a lui, e Incarnato ricambia.

Così, la reazione delle diretta interessata è quella di una ragazza ferita e in lacrime, perché ribadisce più volte che sia una falsità. Ecco che allora, la protagonista di oggi, Federica scoppia sia nei social che nello studio di Maria De Filippi.

Condivide nelle sue Instagram stories la seguente frase a dir poco pesante:

“La donna più pericolosa è quella intelligente perché sa che sei un coglione!”

Con ciò vuole lasciare intendere che secondo la Aversano, Denise si approfitta della situazione, prendendosi gioco di Matteo perché si lascia incantare dalle lacrime. Cosa succede subito dopo?

Si rende conto che forse ha esagerato, e la cancella. Ma l’occhio dei followers è attento e non sfugge niente, infatti ecco qui la notizia di una situazione agli sgoccioli.

Perché Matteo non l’ha presa proprio bene, anzi sembrerebbe esserci rimasto male di passare per un “fesso” solo perché ha deciso di ascoltare la ragazza in difficoltà. Ma Federica, nonostante la cancellazione della storia, ha messo in chiaro il suo non tollerare l’attenzione che il tronista riserva all’altra corteggiatrice.

La gelosia e le incomprensioni si intrecciano, in attesa di ulteriori sviluppi, restiamo aggiornati.