Test: scegli un uovo e scopri se sei pronto a lasciarti andare in amore

Scegli un uovo e scopri se sei pronto ad aprire il tuo cuore all’amore con questo semplice test

Il cuore è difficile da seguire e da comprendere. E’ ricco di segreti, passioni nascoste ed emozioni che non sono sempre facili da metabolizzare e ammettere a noi stessi.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test dell’uovo. La risposta ti aiuterà ad ascoltare il tuo cuore e a comprendere se questo è pronto ad un nuovo amore o meno.

Inoltre, scoprirai quali sono le emozioni e i sentimenti che sono nascoste dentro di te.

Iniziamo il test dell’uovo!

Test dell’uovo: scegline uno e scopri se sei pronto a lasciarti andare in amore

In questo test dell’uovo ti mettiamo di fronte a tre possibilità. Guarda attentamente tutte le opzioni e scegli la tua risposta. Poi leggi il risultato corrispondente al numero dell’uovo optato.

Solo così potrai scoprire se sei pronto a lasciarti andare e ad aprire il tuo cuore.

Scegli e leggi il risultato

1) Uno

Tu sei una persona intelligente e concentrata. Hai bene in mente quali sono i tuoi obbiettivi e sei focalizzato nel raggiungere tutto ciò che desideri.

Non hai problemi nel sacrificarti per ottenere ciò di cui hai bisogno.

Sei uno stratega e quando devi raggiungere un obbiettivo hai sempre bene a mente quale schema di attacco utilizzare.

Essendo così attento a tutto ciò che ti circonda, non perdi questa tua dote nemmeno con i tuoi sentimenti. Infatti, conosci bene e ascolti a fondo ciò che ti dice il tuo cuore. Anche se le cose non stanno andando per il verso giusto, sai che puoi sempre affidarti al tuo cuoricino.

2) Due

La tua scelta rivela che sei una persona che ha a cuore i suoi cari e gli amici. Per loro faresti di tutto e senti sempre il bisogno di stargli vicino.

Ascolti il tuo cuore, ma metti gli altri prima di te. Cerca di seguire i tuoi desideri e le tue passioni, perché la vita è tua e merita la maggior parte delle tue attenzioni. Se non pensi a te stesso, finirai per perderti.

3) Tre

Se questa è la scelta, allora sei una persona inarrestabile. Trovi, però, anche dei momenti per capire cosa vuoi e ciò ti porta a ponderare anche tutte le conseguenze delle tue azioni.

“Il fine giustifica i mezzi” è il tuo detto preferito e il tuo mood di vita. Ciò significa che sei disposto a qualsiasi cosa pur di raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Stai attento però, perché alcune tue scelte potrebbero ferire le persone che ti circondando. Delle volte sei troppo concentrato su te stesso e perdi il vero senso delle tue azioni.

Ricordati che festeggiare insieme ti darà ancora più sicurezza in te stesso. La felicità è bella se condivisa