Uomini e Donne puntata 8/2/22, Giorgio Manetti torna: Gemma Galgani delusa

Uomini e Donne ha assistito al ritorno in virtuale di Giorgio Manetti, ex storico fidanzato di Gemma Galgani. Lei non ha nascosto una certa delusione.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani e questa volta vuole fare chiarezza su una vicenda molto importante. Durante lo scorso appuntamento, Gemma Galgani ha accusato Tina Cipollari di far scappare tutti gli uomini che vengono in studio a conoscerla e a confermarlo ci sarebbero stati alcuni cavaliere del parterre per poi smentire il tutto in studio.

L’opinionista però ha voluto chiarire la questione una volta e per tutte. Così ha deciso di contattare alcuni storici ex della dama, chiedendo loro di rispondere pubblicamente alle accuse ricevute e di chiarire se la loro relazione è terminata a causa sua o meno.

I cavalieri interpellati hanno negato il tutto, affermando che la storia è finita unicamente a causa della Galgani e non di certo per l’opinionista. Tra gli uomini interpellati però c’è stato anche uno storico protagonista del programma: Giorgio Manetti.

Giorgio Manetti difende Tina Cipollari a Uomini e Donne: Gemma senza parole

Giorgio Manetti ha inviato un video messaggio alla redazione di Uomini e Donne, in cui difendeva Tina Cipollari dalle accuse dalla sua ex fidanzata, ammettendo che la loro storia, come i fedeli telespettatori di canale 5 ricorderanno bene, non è terminata a casa sua ma semplicemente perché la Galgani ha voluto troncare il tutto perché convinta che non ci fosse amore.

Tina è risultata essere più che soddisfatta delle testimonianze riportate, ma la dama di Torino ritiene che non siano veritiere in quanto avrebbe interpellato persone con cui lei è rimasta in cattivi rapporti e che vogliono soltanto danneggiare la sua immagine.

“Non potevo di certo chiamarli tutti” ha replicato Tina Cipollari, facendo notare che era davvero impossibile contattare tutti i cavalieri che la dama ha frequentato durante i suoi 12 anni al Trono Over. La situazione però si conclude nel migliore dei modi in quanto per lei è approdato un nuovo cavaliere, che lei ha scelto di tenere, che l’ha rassicurata che se un interesse è forte non sarà di certo qualche commento negativo a fermare il tutto. I due ballano una bachata e si spera che questa sia la volta buona per la dama.

Anche per Ida Platano le cose sembrano mettersi per il verso giusto. La sua conoscenza con Alessandro prosegue a gonfie vele. Tant’è che ha ammesso che di essere molto presa da lui e ti apprezzare la passionalità che mette nell’approcciarsi a lei e alla sua vita. Che sia arrivato per lei l’uomo giusto?