GF Vip daytime 8/2/22, delusione nella Casa: accade l’imprevedibile in diretta

Al GF Vip non è stato possibile nascondere la delusione dei concorrenti. Durante il corso della diretta è successo l’imprevedibile.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Un appuntamento speciale quello di oggi che viene dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini su canale 5 dove è stata eletta la prima finalista di questa sesta edizione: Delia Duran, ma vediamo con calma che cosa è successo.

La moglie di Alex Belli ha infastidito e non poco i suoi compagni di viaggio perché si è avvicinata a Soleil Sorge. Questo avvicinamento però non è visto assolutamente di buon occhio, in quanto fino a qualche giorno prima erano nemiche giurate a causa dell’interesse in comune provato nei confronti dell’ex stella di Centovetrine, mentre ora sembrano essere due migliori amiche. Anche se loro ci tengono a precisare di non essere amiche per la pelle, ma di aver semplicemente chiarito tutte le incomprensioni che si erano venuta a creare durante il corso di queste settimane.

“Secondo me è tutto organizzato” ha commentato invece Katia Ricciarelli, che non crede affatto in questo rapporto e al loro amore libero, convinta che dietro tutto questo ci sia soltanto voglia di visibilità e nient’altro.

Delia Duran prima finalista del GF Vip: Davide Silvestri deluso

Delia Duran è sicura della sua posizione ed ha messo un punto alla sua relazione con Alex Belli, ma proprio la Ricciarelli è convinta che alla fine del Grande Fratello Vip tutto tornerà come prima e saranno di nuovo una coppia come lo erano all’inizio di quest’esperienza.

Katia però si è trovata al centro di un altro blocco, in quanto la sua amicizia con Manila Nazzaro e Soleil sembra essere arrivata in bilico. Le tre che sembravano inseparabili, ora sono più lontane che mai e non mancano nel lanciarsi continuamente frecciate durante il giorno.

Miriana Trevisan ha accusato la Ricciarelli di fare giochetti nei confronti di Manila Nazzaro e quando in diretta lei ha chiesto chiarimenti, ha ammesso che non era un attacco ma che ha semplicemente quanto è accaduto. “E’ tutto un bellissimo teatrino” ha commentato la Sorge che trova tutto questo surreale un po’ come i suoi compagni di viaggio che non si sarebbero mai aspettati che a trionfare al televoto fosse proprio Delia Duran che è stata scelta dal pubblico come prima finalista.

La scelta del pubblico ha deluso tutti i concorrenti, in particolar modo Davide Silvestri che era convinto di essere lui quello che avrebbe trionfato al televoto ma così non è stato.