Cena a lume di candela: coppia vip insieme per la terza volta

La coppia vip è stata beccata insieme per la terza volta. Questa volta i due sembrano fare davvero sul serio!

La coppia vip sembrava aver messo un punto alla loro relazione qualche tempo fa. Tant’è che erano stati paparazzati mentre nemmeno si rivolgevano la parola dopo la rottura. Ora quei tempi sembrerebbero essere molto lontani poiché non di rado appaiono insieme e più felici che mai.

C’era chi in un primo momento aveva pensato che i due si fossero incontrati per il bene del figlio nato dal loro amore, ma nei recenti avvistamenti del piccolo di casa non c’è traccia ed il portale Whoopsie li ha beccati da soli in una romantica cena a lume di candela. Insomma, tutti gli indizi, o meglio le paparazzate, sembrerebbero confermare che tra i due, dopo i continui tiri e molla, ci sia un nuovo ritorno di fiamma. Anche se, è bene specificare, che da quando la notizia si è sparsa in rete loro non hanno assolutamente confermato il tutto ma nemmeno smentito a dire la verità.

Ovviamente stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due, dopo essersi lasciati per ben due volte, sembrerebbero aver ritrovato la serenità di un tempo e le nuove foto di coppia sembrerebbero aver confermato il tutto.

Belen e Stefano di nuovo insieme: la coppia vip ci ricasca

Belen e Stefano sono senza dubbio tra le coppie vip più amate del bel paese e c’era ancora chi sognava in un ritorno di fiamma tra loro nonostante avessero definitivamente voltato pagina. Bene, oggi quelle speranze non sembrerebbero essere state vane e da qualche tempo a questa parte i due vengono sempre paparazzati insieme, ma vediamo che cosa rivela il portale che di recente li ha beccati di nuovo in compagnia l’uno dell’altra.

“Ormai è chiaro ai più come i due si siano da tempo riavvicinati e, se inizialmente poteva sembrare che gli incontri fossero dovuti solo al piccolo Santiago, ad oggi non ci sono più dubbi“ rivela il portale, riassumendo un po’ che cosa è accaduto tra loro negli ultimi tempi. “(…) Ora eccoli nuovamente sotto i riflettori. I due, sabato sera, si sono infatti concessi una cena a lume di candela all’Armani Hotel, prima di proseguire la serata a casa di lui” ha poi proseguito e il tutto sembra essere confermato dal profilo di lei che ha pubblicato negli scorsi giorni una foto scattata proprio in quella location.

Belen e Stefano sono tornati insieme? Il portale non sembrerebbe avere alcun dubbio a riguardo.