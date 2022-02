“Non vediamo l’ora di vederti”: la coppia di Matrimonio a prima vista al settimo cielo

Matrimonio a prima vista, dalla coppia che nessuno si aspettava è arrivata una bellissima notizia. La conferma sui social

In attesa della prossima stagione di “Matrimonio a Prima Vista”, in arrivo in chiaro su Real Time, i fans del docu-reality sulle nozze al buio possono gioire. C’è una coppia che si è formata nel contesto del programma e che ha trovato l’amore e la felicità. Curiosamente, non si tratta di sposi “al buio”, ma di partecipanti al programma che hanno convolato a nozze con altre persone, per poi divorziare.

Si sono poi conosciuti e hanno capito di essere innamorati. Ebbene sì, Andrea Ghiselli e Francesca Musci avevano sposato altre persone, ma le cose non sono andate bene. Tuttavia, negli incontri incrociati tra coppie, previsti dal programma per un reciproco confronto, hanno avuto l’occasione di conoscersi e successivamente di frequentarsi.

Matrimonio a prima vista, la coppia fa sognare i fan del programma

Ne è nato un amore che questa volta ha funzionato bene. Andrea e Francesca, infatti, si sono messi insieme. La loro storia prosegue felice, anche se per ora è meglio non parlare di nozze. Entrambi, infatti, sono alle prese con i rispettivi divorzi (che come i matrimoni, sono perfettamente legali e riconosciuti dalla legge) e quindi non vogliono pensare ad altre nozze. Hanno invece deciso di mettersi semplicemente insieme e di viversi il loro amore.

Leggi anche -> Matrimonio a prima vista Italia 2022, si parte col botto: le tre coppie

La bella notizia è arrivata qualche giorno fa, visto che lei ha scoperto di essere incinta: un annuncio social arrivato per far felici tutti i loro fan. Prima una foto su Instagram con un palloncino a forma di cuore e la scritta “15 weeks”, vale a dire le settimane di gravidanza di lei.

Leggi anche -> Matrimonio a prima vista Italia: dopo il sì, arriva il primo figlio

Poi un altro aggiornamento, con la prima foto dell’ecografia, dove si distingue perfettamente il profilo del bimbo in arrivo. inutile dire che la pioggia di consensi e di like è stata fortissima: tante le congratulazioni per la bellissima coppia.