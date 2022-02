Matrimonio a prima vista Italia 2022, si parte col botto: le tre coppie

Finalmente è tutto pronto per Matrimonio a prima vista, ottava stagione. L’apprezzato programma di Discovey sta per tornare in onda in chiaro su Real Time

Ci siamo: finalmente la nuova edizione di Matrimonio a prima vista sta per tornare. L’ottava stagione dell’apprezzato docu-reality dating show sbarcherà in chiaro su Real Time dopo l’anteprima per gli abbonati di Discovery Plus. I primi due episodi sono già visibili su questa piattaforma, che dalla terza stagione viene direttamente prodotta dal network. La programmazione normale, invece, andrà in onda come di consueto su Real Time in prima serata e in tante repliche successive. Nella prima puntata, come è ormai un classico, si farà la conoscenza dei nuovi protagonisti, che formeranno le tre coppie che convoleranno a nozze il giorno stesso in cui si vedranno per la prima volta.

Appuntamento su Real Time il 18 febbraio: non manca molto ed è già il caso di prepararsi al meglio. Ma chi sono i nuovi concorrenti? La prima coppia è quella formata (da un algoritmo matematico e poi da una giuria di esperti) da Giorgia e Antonio. Lei ha 28 anni ed è di Rieti, si occupa di circolazione extracorporea (è un tecnico addetto a questa delicata pratica medica) e lavora ovviamente negli ospedali. Ama le passeggiate e la famiglia e tifa per la Juventus. E’ pronta a mettersi in gioco ma non vuole uomini dominanti perché le hanno causato sofferenze in passato. Suo marito sarà Antonio, 29 anni della provincia di Lecce. Fa il rappresentante e ama l’equitazione, visto che la sua famiglia possiede un grande maneggio.

Matrimonio a prima vista, ecco le tre coppie dell’ottava stagione

Ama passare del tempo con gli amici, mentre per lavoro si occupa di farmaci, ma è anche insegnante di equitazione. Vive in un piccolo paese, Castri, a due passi dallo splendido mare del Salento. La seconda coppia è formata da Mattia, 34 anni di Bernareggio, vicino Monza. Si occupa di manutenzione degli impianti elettrici e ama il suo lavoro, ma anche viaggiare zaino in spalla e andare in moto. Si definisce uno sportivo. Sua moglie sarà Cristina, 30 anni, che viene da Capriolo: vicino Brescia. Lei è disoccupata ma mi sta preparando a fare la personal trainer dopo aver studiato giurisprudenza.

E’ figlia unica ed è orfana di entrambi i genitori. Il suo sogno è costruire una famiglia. Ama i viaggi e lo sport e soprattutto la sua cagnolina, Olivia. La terza coppia è formata da Giorgia, 27 anni di Mondovi, vicino Cuneo. Lei è un’impiegata ed è laureata in giurisprudenza. Ha abbandonato il percorso per diventare avvocato ed ha un grande legame con la sua famiglia. Ama camminare e nuotare e viene da una situazione difficile a causa dei genitori separati. Ora vuole una nuova vita.

Suo marito sarà Gianluca, che ha 30 anni e viene da Nichelino, vicino Torino. E’ un imprenditore che lavora nell’azienda di famiglie, che produce porte per interni. Anche lui è legato alla sua famiglia, ha un fratello e due sorelle. Ama andare a pesca e il ballo caraibico. Secondo gli esperti anche questa dovrebbe essere una coppia perfetta.