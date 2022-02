Belen e Stefano, che bomba: il video verità sul ritorno di fiamma

Belen e Stefano De Martino sono stati immortalati in un video bomba: ecco tutta la verità sul loro ritorno di fiamma!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno formato una delle coppie più amate dagli italiani. Il loro amore però non è stato tutto rose e fiori, tant’è che in più occasioni si sono allontanati e sono andati per la loro strada. La bella modella argentina ha avuto anche una figlia da un altro compagno, Antonino Spinalbese, prima di dirsi addio.

Di recente però nei loro fedeli sostenitori si sono riaccese di nuovo le speranze che il loro possa di nuovo tornare in quanto sono stati avvistati in più di un’occasione insieme. Tanto da far pensare all’ennesimo ritorno di fiamma, ma i diretti interessati non hanno mai commentato il tutto, lasciando in sospeso l’argomento, ma un nuovo video l’immortala insieme durante un inaspettato duetto che sta facendo impazzire gli utenti della rete.

Belen e Stefano sono tornati di nuovo insieme? Vediamo insieme che cosa racconta il portale Whoopsie, che li ha beccati di nuovo insieme pubblicando il tutto sui propri canali social.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme: il duetto fa impazzire il web

Nonostante Belen e Stefano non abbiamo confermato, o tantomeno smentito il loro ritorno di fiamma, sono stati beccati di nuovo insieme e questa volta mentre si lasciano andare ad un’esibizione canora sulle note di Tu vuò fa l’americano, in occasione del compleanno della loro amica in comune Patrizia Griffini, nota al pubblico della rete per aver preso parte, diverse edizioni fa, al Grande Fratello.

“Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo“ esordisce il portale, pubblicando la clip che li immortala di nuovo insieme. “Eccoli, ieri sera, al Caveau di Tradizioni, a Milano, in occasione del compleanno della loro amica Patrizia Griffini” aggiunge, spiegando il perché di questo nuovo incontro.

“I due, con la spensieratezza che li contraddistingue, si cimentano in un duetto… senza mai distogliere lo sguardo l’uno dall’altra. “Tu vuo’ fa’ l’americano”, canta la coppia che, chissà, coppia potrebbe essere tornata per davvero dopo la separazione della showgirl argentina dal padre della piccola Luna Marí, Antonino Spinalbese” prosegue, lanciando l’ennesima speranza al pubblico che spera di poterli rivedere di nuovo insieme.

“Che sia amore o una semplice amicizia, sono molti i fan che per lungo tempo hanno sperato di rivederli insieme e che, forse, vorrebbero che quell’amore abbia davvero fatto “un giro immenso” per poi riscoppiare nel cuore dei due”.