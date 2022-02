Royal Family: Harry e Meghan, un invito molto pericoloso

Harry e Meghan hanno ricevuto un invito che potrebbe nascondere secondi fini. Quale pericolo attende i Duchi di Sussex? Ecco tutti i dettagli

Ricevere un invito solitamente è una buona notizia. Soprattutto nel bel mezzo di una pandemia, è sempre piacevole trascorrere del tempo in compagnia di altre persone, soprattutto se si tratta di parenti o amici più stretti. Da qualche giorno anche i Duchi di Sussex stanno valutando un importante invito ricevuto, ma pare che dietro questo invito possano nascondersi secondi fini.

Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti d’America da poco più di due anni ormai. Il loro trasferimento oltreoceano ha fatto molto scalpore perché hanno deciso di rinunciare a tutti i diritti e doveri legati alla Royal Family, compresi i compensi economici e la scorta reale. L’ex attrice statunitense e suo marito vivono nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

I Sussex sono stati spesso in giro nell’ultimo biennio, hanno partecipato a diversi eventi pubblici, riscuotendo spesso critiche positive. Tra poco potrebbero essere presenti ad un altro evento, anche se l’invito ricevuto preoccupa entrambi, in particolare il Principe Harry. Cosa c’è dietro questo invito? Qual è il pericolo che Harry e sua moglie dovranno affrontare? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa delicata vicenda.

Harry e Meghan: perché Carlo li vuole a casa sua?

In occasione del Giubileo di Platino, in onore del settantesimo anno sul trono della Regina Elisabetta II, in Gran Bretagna è previsto un clamoroso ritorno, quello di Harry e Meghan. Dopo la ‘Megxit’, infatti, la coppia non è più tornata insieme nel Regno Unito. L’invito è arrivato direttamente dal padre di Harry, ma alcune indiscrezioni parlano di un secondo fine da parte del Principe Carlo. Di cosa si tratta?

I tabloid britannici hanno più volte definito Carlo il colpevole dell’addio dei Sussex dall’Inghilterra, a causa di alcune frasi razziste pronunciate prima della nascita di Archie. I rapporti tra Carlo e suo figlio si sono rovinati proprio per questo, ma adesso l’ex marito di Diana ha deciso di ospitare Harry e Meghan a casa sua nel corso delle celebrazioni in onore di Elisabetta II. Il motivo ufficiale è conoscere la piccola Lilibet Diana.

La verità è un’altra. Secondo quando riportato da The Sun, Carlo avrebbe intenzione di ospitare suo figlio e l’intera sua famiglia per mostrare al mondo la generosità di Camilla. Carlo farebbe qualsiasi cosa per sua moglie, la quale non è mai stata accettata fino in fondo da Harry. Ospitare Harry a casa sua significherebbe esaltare la figura di Camilla e Carlo ne vuole assolutamente approfittare. Ma riusciranno ad andare d’accordo per qualche giorno? Come diceva qualcuno, lo scopriremo solo vivendo.