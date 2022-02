Matrimonio a prima vista Italia: dopo il sì, arriva il primo figlio

Matrimonio a prima vista, a coppia di ex protagonisti ha annunciato la gravidanza sui social. I follower sono letteralmente entusiasti

Mentre sale l’attesa per la prossima edizione di Matrimonio a Prima vista Italia (l’ottava) arriva una bellissima notizia per tutti i fan del programma. Una delle protagoniste più amate del dating show aspetta un figlio.

La bella notizia è arrivata sui social, e la ragazza l’ha condivisa con il padre, che è un altro ex partecipante del programma. La curiosità è che i due non erano una coppia ufficiale (ossia decisa dall’algoritmo e dagli esperti) ma avevano partecipato al docu-reality sposando altre persone. Le cose, poi, non sono andate bene ed entrambi hanno deciso di divorziare dai relativi consorti. Dopo aver proceduto con il regolare divorzio, i due si sono conosciuti e hanno scoperti di essere fatti l’uno per l’altra. Prima il fidanzamento e poi l’annuncio del primo figlio in arrivo.

Matrimonio a prima vista, la coppia che non ti aspetti avrà un figlio

Davvero una notizia meravigliosa per tutti i fan del programma. Visto che entrambi sono reduci dal matrimonio fallito all’interno del programma, giustamente non parlano ancora di nozze. Entrambi sono alle prese con le beghe legali del divorzio, e per ora non vogliono pensare alle nozze.

Ma l’arrivo di un bebé è la dimostrazione che l’amore tra i due è scoppiato e ha già portato il primo frutto. Si tratta del primo figlio arrivato da due partecipanti a matrimonio a prima vista, anche se non si tratta di una coppia ufficiale.

Parliamo della bellissima Francesca Musci e del suo fidanzato, Andrea Ghiselli. Lei ha dato l’annuncio quando era incinta di 15 settimane, per questo suo figlio nascerà in estate, per la gioia di tutti i loro follower.