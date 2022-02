Storia al capolinea per l’amatissima attrice? Clamorosa indiscrezione

L’amatissima attrice è tornata single? A poche ore dal suo debutto trapela in rete l’indiscrezione bomba sulla sua vita sentimentale.

L’amatissima attrice sembrava trascorrere uno dei periodi più belli della sua vita, sia dal punto di vista professionale, considerando che sta per tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo progetto, sia da quello privato. Purtroppo il settimanale Diva e Donna ha rivelato che purtroppo non è tutto oro quel che luccica e nonostante lei appaia sempre con il sorriso sulle labbra, avrebbe preso una decisione sofferta nella sua vita. Quale?

Secondo il noto settimanale la storia d’amore con il suo storico compagno, da cui è nato anche un figlio, sarebbe purtroppo arrivata al capolinea. Inutili tutti i tentativi di provare a ricucire il rapporto, in quanto la tempesta tra loro si sarebbe scatenata da diverso tempo. Precisamente durante il primo lockdown quando si sarebbero ritrovati per la prima volta a stare insieme 24 ore su 24 e in quel frangente tutto sarebbe cambiato.

La storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è finita davvero?

Vanessa Incontrada, l’amatissima attrice torna single? Il gossip impazza

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sembravano aver formato una coppia ed una famiglia davvero consolidata, ma secondo quanto riportato dal settimanale le cose non starebbero proprio così da un paio di anni, in quanto il lockdown non avrebbe fatto bene alla loro vita di coppia, che ne avrebbe risentito dell’eccessivo tempo trascorso insieme.

LEGGI ANCHE -> Il crollo di Miriana Trevisan dopo la notte di felicità: sfogo in lacrime

Questo sembrava essere per l’attrice un vero e proprio periodo florido, considerato che ha da poco concluso la messa in onda di programmi di successo come Striscia La Notizia e Zelig e tra poco farà il suo ritorno nelle vesti di attrice per la nuova serie tv di canale 5, Fosca Innocenti, ma purtroppo le cose nella sfera privata della sua vita non sembrerebbero andare di pari passo con quella lavorativa.

I suoi fedeli sostenitori avevano sospettato che da qualche tempo le cose non stessero proseguendo per il verso giusto in quanto sui suoi canali social scriveva delle strani frasi che lasciassero dedurre che un allontanamento effettivamente c’era stato, però è bene precisare che almeno per il momento la bella conduttrice spagnola non ha confermato o smentito nulla di tutto questo, ma il settimanale che ha lanciato la notizia sembra esserne alquanto certo, ma nulla è ufficiale fin quando la diretta interessata non confermerà il tutto.

LEGGI ANCHE -> Notte bollente al Grande Fratello Vip: lui svela i dettagli, web furioso

Vanessa Incontrada è tornata single? Il settimanale non sembra avere dubbi, ma non ci resta che attendere ulteriori conferme per esserne certi.