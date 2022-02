Tre cose imbarazzanti di proprietà della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta II è sempre stato un personaggio molto popolare. Esistono alcune curiosità che riguardano Sua Maestà molto imbarazzanti

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo Giubileo di Platino. Quest’anno, infatti, sono previste le celebrazioni per il settantesimo anno sul trono di Sua Maestà. Un traguardo inviabile che l’anziana sovrana proverà a festeggiare al meglio, nonostante gli acciacchi degli ultimi tempi. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente duri per la salute di Elisabetta II.

Lo scorso ottobre c’è stato il ricovero in ospedale a causa di un malore. I medici le hanno consigliato di restare a riposo e di non partecipare a nessun evento pubblico, per evitare di peggiorare la situazione. Elisabetta ha obbedito e non è una cosa che capita spesso. La testardaggine di Queen Elizabeth è nota tra le stanze di corte. Ma il 2021 è iniziato con un tragico evento: la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal suo centesimo compleanno.

Nonostante tutto, la Regina Elisabetta ha ancora una grande vitalità e sta organizzando i festeggiamenti con il suo staff. Su di lei è stato raccontato quasi tutto. Quasi, appunto. Ci sono alcune curiosità che probabilmente ancora non conosci sulla regina. Oggi te ne racconteremo tre ma nei prossimi giorni troverai su Instanews altre storie che riguardano Elisabetta II.

Regina Elisabetta, tra uova e tartarughe

Ecco tre cose appartenenti alla Regina Elisabetta che metterebbero in imbarazzo chiunque, tranne Sua Maestà ovviamente:

La collezione di uova : la Regina Elisabetta possiede una collezione di uova e accessori Fabergè. Si tratta di una e propria passione. Le uova appartengono alla Royal Collection e la prima ad iniziare questa curiosa collezione è stata la Regina Alessandra di Danimarca, verso la fine del XIX secolo. Pare che Elisabetta II possegga circa 600 pezzi. Alcune uova sono state anche esposte in pubblico, il pezzo più importante della collezione è un portasigarette blu, regalato ad Edoardo VII da una delle sue tante amanti, Alice Keppel.

Due tartarughe delle Seychelles: Sua Maestà possiede due tartarughe provenienti dalla Seychelles. Gli animali sono un regalo ricevuto dopo una visita ufficiale nel 1972 e si trovano attualmente allo zoo di Londra. Queste tartarughe hanno un'aspettativa di vita di circa 200 anni, forse riusciranno a sopravvivere ad Elisabetta II.

