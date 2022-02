Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al settimo cielo: “Finalmente siamo in Tre”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli lo hanno finalmente annunciato pubblicamente: da oggi la loro famiglia si allarga!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la dimostrazione che l’amore può nascere anche sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5. I due si sono conosciuti durante la recente esperienza al Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono mai più separati.

La coppia è amatissima anche dagli utenti della rete che ha avuto modo, proprio grazie a quest’esperienza, di vedere nascere il loro amore in diretta e di trasformarsi ogni giorno in qualcosa di più. Per questo motivo non hanno potuto fare a meno di esprimere la loro gioia e supporto non appena la coppia ha rivelato oggi che la famiglia si allarga perché non saranno più in due, ma in tre!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno presentato il nuovo membro della famiglia sui social e il piccolo di casa e già diventato una vera e propria star del web.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presentano il nuovo membro della famiglia

Giulia e Pierpaolo nelle scorse ore hanno deciso di allargare la loro famiglia e per questo motivo non potevano non comunicare quanto accaduto ai loro fedeli sostenitori che non li hanno mai abbandonati durante il corso di questi mesi, facendo sempre sentire loro tutto il supporto e l’amore possibile.

A parlare questa volta è stata proprio la bella modella di origini persiane, che su Instagram ha vuotato il sacco rivelando di aver fatto il grande passo insieme al suo compagno.

“Finalmente vi presentiamo Prince Valiant“ ha esordito la Salemi sul suo profilo Instagram, mostrando la foto della loro famiglia allargata. “Oggi non ci siamo per nessuno 🥰” ha subito aggiunto, rendendo chiaro fin da subito con chi ha intenzione di trascorrere queste ore del suo tempo.

“Chi mi conosce sa che è da una vita intera che sogno di prendere un cagnolino con cui scambiarmi tanto amore e ancora non mi sembra vero di avere questo batuffolo di cotone tra le nostre braccia sono al settimo cielo 🥺” ha poi confidato, rivelando questo inedito retroscena di cui non tutti erano a conoscenza. “Grazie davvero a @spitz.pomeranianmv per il supporto e contatto costante in questi primi quattro mesi di vita con le mie mille domande e tutta la loro bravura e dolcezza nel crescere Prince e tanti altri cucciolini 🤍🐶” ha poi concluso grata per quanto successo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno allargato la famiglia ed ora sono più felici che mai.