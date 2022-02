Royal Family: tre curiosità incredibili sulla Regina Elisabetta II

La Regina Elisabetta II è sempre stato un personaggio molto popolare. Esistono alcune curiosità che riguardano Sua Maestà molto divertenti

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo Giubileo di Platino. Quest’anno, infatti, sono previste le celebrazioni per il settantesimo anno sul trono di Sua Maestà. Un traguardo inviabile che l’anziana sovrana proverà a festeggiare al meglio, nonostante gli acciacchi degli ultimi tempi. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente duri per la salute di Elisabetta II.

Lo scorso ottobre c’è stato il ricovero in ospedale a causa di un malore. I medici le hanno consigliato di restare a riposo e di non partecipare a nessun evento pubblico, per evitare di peggiorare la situazione. Elisabetta ha obbedito e non è una cosa che capita spesso. La testardaggine di Queen Elizabeth è nota tra le stanze di corte. Ma il 2021 è iniziato con un tragico evento: la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal suo centesimo compleanno.

Nonostante tutto, la Regina Elisabetta ha ancora una grande vitalità e sta organizzando i festeggiamenti con il suo staff. Su di lei è stato raccontato quasi tutto. Quasi, appunto. Ci sono alcune curiosità che probabilmente ancora non conosci sulla regina. Oggi te ne racconteremo tre ma nei prossimi giorni troverai su Instanews altre storie che riguardano Elisabetta II.

Tre curiosità che non conoscevi sulla Regina Elisabetta

Ecco tre curiosità sulla Regina Elisabetta che probabilmente non conoscevi:

Ha visitato oltre il 60% del pianeta : Elisabetta II ha visitato 120 paesi in 265 visite ufficiali. Ecco l’elenco completo: Abu Dhabi, Aden (oggi Yemen), Algeria, Anguilla, Antigua, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Bermuda, Botswana, Brasile, British Guiana, British Solomon Islands (prima del 1975), British Virgin Islands, Brunei, Canada, Isole Cayman, Ceylon, Cile, Cina, Cocos Islands, Isole Cook, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Dominica, Estonia, Etiopia, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Germania, Ghana, Gibilterra, Grenada, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Italia, Jamaica, Giappone, Giordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malawi, Malaysia, Maldive, Malta, Mauritius, Messico, Montserrat, Marocco, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Olanda, Ebridi, Nuova Zelanda, Nigeria, Norfolk Island, Norvegia, Oman, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Polonia, Portogallo, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Solomon Islands (dopo il 1975), Sud Africa, Sud Korea, Spagna, Sri Lanka, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sudan, Svezia, Svizzera, Tanzania, Tailandia, UAE, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turks e Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, USA, Città del Vaticano, Samoa, Jugoslavia, Zambia, Zimbabwe e St Helena.

Ha coperto 40 mila miglia in volo: in inglese si direbbe 'frequent flyer'. Elisabetta II ha viaggiato per oltre 40 mila miglia soltanto nel primo anno sul trono. The Queen visitò 12 paesi paesi in un tour durato sei mesi.

