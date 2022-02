Anna Valle sempre bellissima, ma ricordate com’era a Miss Italia? Foto

Anna Valle è una delle attrici più amate dal pubblico: a 46 anni è assolutamente meravigliosa, ma ricordate com’era a Miss Italia? Foto.

Anna Valle è una moglie, mamma e donna in carriera. Sposata con Ulisse Leonardo, è mamma di Ginevra e Leonardo. Come la maggior parte delle donne, la Valle non ha mai messo da parte il proprio lavoro. Con un duro lavoro, è diventata una delle attrici più amate dal pubblico. Le sue fiction sono sempre sinonimo di successo per le storie che raccontano e per la capacità della Valle di calarsi perfettamente nei personaggi che interpreta.

La Valle si è così presentata sul palco del Festival di Sanremo 2022 per presentare il suo nuovo lavoro. Da martedì 8 febbraio, la Valle è la protagonista di Lea – Un nuovo giorno in cui interpreta una dottoressa divisa tra il proprio lavoro e i problemi privati. Sempre bellissima, Anna Valle è amatissima non solo per il suo talento, ma anche per la sua semplicità ed umiltà. Ricordate, tuttavia, com’era quando ha vinto Miss Italia?

Anna Valle: ecco com’era quando ha vinto Miss Italia

Il sorriso radioso, gli occhi brillanti e i capelli scuri sono sempre stati dei tratti distintivi della bellezza di Anna Valle che, nel corso degli anni, è diventata sempre più evidente. Era il 1995 quando la Valle conquistò la corona di più bella d’Italia. La sua semplicità, la sua bellezza naturale e acqua e sapone conquistò immediatamente il pubblico.

Come potete vedere dalle foto qui in alto, la bellezza di Anna Valle è sempre la stessa. Una bellezza che è un dono di madre natura, ma che l’attrice cura ogni giorno come ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Elle.

La Valle, infatti, non riesce a fare a meno di una crema di fidicia: “La mattina non posso uscire di casa, dopo aver pulito il viso e averlo idratato. Mi posso dimenticare uno smalto, mi posso dimenticare il mascara, anche perché molto spesso ammetto c’è chi lo porta per me. Ma senza crema non posso stare. Voglio dire ci sono sempre gli occhiali da sole a salvarmi, ma se non idrato la mia pelle mi sento nuda”, ha confessato.

Sempre ai microfoni di Elle, infine, la Valle ha confidato di avere un ottimo rapporto con il tempo che passa considerando la bellezza unica a tutte le età.