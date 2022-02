Alex Belli torna al GF Vip, la reazione impetuosa di Aldo Montano

La reazione di Aldo Montano quando ha scoperto che Alex Belli torna nella Casa del GF Vip

Il Grande Fratello Vip è tornato in prima serata dopo una settimana di pausa per dare spazio al Festival di Sanremo 2022.

In questi ultimi giorni è successo di tutto: Soleil e Delia sembrano diventare amiche, Barù prova un interesse per la moglie di Alex Belli e il triangolo Katia-Manila-Soleil è in crisi.

Alfonso Signorini è però deciso a vederci chiaro. Dopo mesi di puntate e domande sul triangolo artistico formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, il presentatore vuole metter un punto a questa storia.

Perciò propone all’attore di rientrare nella Casa più spiata d’Italia per arrivare finalmente ad una conclusione e decidere se continuare o meno la storia con Delia, o con Soleil o uscire da solo.

Molti concorrenti del GF Vip si dicono stanchi delle continue clip sul triangolo artistico e l’ex gieffino e campione olimpico Aldo Montano è tra questi.

Vediamo insieme come ha reagito Aldo quando ha scoperto che Alex torna al GF Vip

Alex Belli rientra al GF Vip: la reazione impetuosa di Aldo Montano

Alfonso Signorini, durante la puntata di lunedì 7 febbraio, chiama Alex Belli al centro dello studio di Roma per riferirgli che il Grande Fratello Vip vuole che rientri nella Casa.

“Stasera faremo una proposta indecente al nostro Alex Belli” esordisce il presentatore durante la diretta televisiva e rivela: “Il Grande Fratello ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare“.

“Cosa ci faccio io con Alex al centro dello studio? Succede che il GF, caro Alex, ti ha fatto una proposta davvero forte, perché che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in Casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo” confessa la novità Alfonso Signorini.

“Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano. Scegli chi ti pare, ma dai una fine a questa storia” ironizza il presentatore e conclude: “Ovviamente non avrai molto tempo, non so esattamente quanto, ma io credo almeno due settimane. Però tu vai nella Casa e da stasera ti chiuderai in quarantena. Vai Alex e ci vediamo lunedì prossimo, per adesso ti auguro buona quarantena“.

L’attore rientrerà nella Casa, ma non come concorrente. L’unico suo obbiettivo è quello di decidersi una volta per tutte. Devo dire che durante la puntata di ieri sera anche Alfonso Signorini sembrava un po’ pieno da questa storia e finalmente non le ha mandate a dire.

Tra i concorrenti che si dicono stufi di questa soap opera c’è anche l’ex gieffino Aldo Montano. Lui era inizialmente amico con Alex, ma dopo una forte litigata, il campione olimpico ha deciso di allontanarsi.

Dopo aver ascoltato la proposta del GF Vip fatta a Belli, Montano è palesemente innervosito ed ha una reazione impetuosa nei confronti dell’attore. “Scusatemi, ma è tutto stomachevole. Alfonso scusami, ma te lo devo dire che è insopportabile, proprio insopportabile, è davvero insopportabile” l’ex gieffino è veramente provato da questo triangolo artistico

Oltre agli ex concorrenti della Casa, anche altri personaggi famosi sono stanchi di questa storia. Ad esempio, Silvia Toffanin che durante l’intervista ad Alex Belli a Verissimo lo ha messo sotto torchio.

“Quindi ti ritiri davvero dalla tv? Ma figurati dai, non lo farai mai. Sono sicura che non accadrà, no, non succederà più. Voglio proprio vedere se lo farai, ti sfido, vediamo se ti sottrai sul serio, o se è tutta una finta” provoca la conduttrice e continua: “Questa volta dici che mi stupirai? E pensa che invece io dico che è impossibile. Sai per cosa ti sottrarrai? Io dico per fare una bella quarantena, per poi fare un ritorno al GF Vip nella casa, giusto? Ti ho beccato! Devi pensare che non sei furbetto soltanto tu qui dentro, anche il pubblico l’ha capito che tornerai“.

Silvia Toffanin ci ha visto lungo, ma già da tempo. La conduttrice aveva già dedotto quale fosse l’intento del GF Vip e cosa avrebbe deciso Alex Belli e ci ha azzeccato.

Proposta flash: Alex avrà l’opportunità di tornare in Casa molto presto… 💥 #GFVIP PIC.TWITTER.COM/H2LB0JMHJM — Grande Fratello (@GrandeFratello) FEBRUARY 8, 2022

La noia, a mio parere, è che dovremmo vedere nuovamente per 24 ore l’attore che non è riuscito ad essere vero quando era da solo, figurati adesso.

La reazione di Aldo Montano è stata impetuosa, ma a mio parere ha totalmente ragione. Io gli avrei dato un massimo di due giorni al GF Vip per prendere una decisione, ma almeno finalmente gli tolgono i social. Sono certa che non arriveremo comunque ad una scelta definitiva