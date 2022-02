Belen Rodriguez rompe il silenzio: la verità mai raccontata

Belen Rodriguez, dopo mesi, rompe il silenzio e, in vista della grande novità che la attende, svela la verità mai raccontata prima.

Belen Rodriguez, dopo settimane di rumors e pettegolezzi, rompe il silenzio svelando la verità sulla propria vita privata. La showgirl argentina sta vivendo un momento bello professionalmente. Sarà lei, infatti, la nuova conduttrice de Le Iene Show insieme a Teo Mammucari. In attesa del debutto fissato per mercoledì 9 febbraio, Belen ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della propria vita privata dopo mesi di silenzio.

La vita di Belen, negli ultimi mesi, è tornata al centro del gossip. La showgirl argentina che è diventata mamma per la seconda volta lo scorso luglio con la nascita della piccola Luna Marì è nuovamente single. Nelle ultime settimane, tuttavia, Belen è stata pizzicata più volte in compagnia di Stefano De Martino, ma cosa c’è di vero? Belen e Stefano stanno tornando insieme?

Belen Rodriguez, tutta la verità su Stefano De Martino

Belen Rodriguez, sempre schietta e sincera, non rifiuta di rispondere alla domande sulla propria vita privata e, al Corriere della Sera, svela cosa sta accadendo con Stefano De Martino con cui è stata pizzicata più volte.

“In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”, ha detto Belen.

Senza far riferimento diretto alla fine della storia con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina spiega di aver deciso di mettere se stessa al primo posto dopo le tante delusioni che ha avuto in amore.

“Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze”, ha aggiunto.

Belen, dunque, ora si dedica a se stessa, ai figli Santiago e Luna Marì e al lavoro che, da domani sera, la riporterà in tv in prima serata.