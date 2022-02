Manuel Bortuzzo difende la fidanzata Lulù Selassiè accusata di fare capricci dopo il suo abbandono: “Ecco chi è davvero Lulù”.

Manuel Bortuzzo, durante una diretta Instagram, difende la fidanzata Lulù Selassiè accusata di essere tornata a fare i capricci nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo il suo abbandono. Lulù, negli scorsi giorni, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo che l’ha portata a scontrarsi con Sophie Codegoni e Miriana Trevisan.

Un crollo che ha scatenato le lacrime di Lulù che ha ammesso di essere profondamente insicura per il proprio aspetto fisico e di sentire fortemente la mancanza di Manul. La Selassiè ha così chiesto alle persone a lei più vicine nella casa di comprenderla e aiutarla con un abbraccio, ma la situazione è sfuggita di mano facendo saltare anche l’appuntamento con la radio del GF Vip.

In casa, in tanti l’hanno accusato di essere capricciosa, ma Manuel, nel corso della sua diretta Instagram, ha spiegato chi è davvero Lulù e cosa c’è dietro alcuni atteggiamenti che potrebbero sembrare capricci.

Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassiè in diretta: “Non è capricciosa, lei è un mondo”

Manuel Bortuzzo sempre più innamorato della sua Lulù Selassiè. In attesa di poterla riabbracciare, Manuel trascorre le sue giornate, tra un impegno e l’altro, seguendo la diretta del Grande Fratello Vip. Per accontentare, poi, tutti i fan, ha deciso di fare anche una lunga diretta su Instagram nel corso della quale ha parlato prevalentemente di Lulù e della loro storia d’amore spiegando chi è davvero Lulù.

“Lulù non è capricciosa. Mi rendo conto che sia difficile da comprendere. Per viverla bisogna appassionarsi a lei, un po’ come se fosse un film o una serie tv, come se fosse qualcosa di grande e allora cerchi e scavi. Per stare vicino a Lulù bisogna a vere la voglia di starle vicino e non in modo superficiale perchè se la prendi in modo superficiale è ovvio dire ‘fa i capricci’, ‘rompe le balle’. Anch’io all’inizio non lo avevo capito“, ha detto Manuel.

“Lei è un mondo che una volta che ci entri non riesci più a farne a meno, riempie ogni piccolo spazio, lei c’è sempre. Nei miei confronti ha sempre avuto un sacco di attenzioni che neanche si sono viste, né a noi è interessato farle vedere..”#fairylu #luluemanuel pic.twitter.com/O2Tto5SdfX — BL (@rainbow20202020) February 6, 2022

“Lei è un mondo che una volta che ci entri, almeno per quanto mi riguarda, non riesci più a farne a meno, riempie ogni piccolo spazio, lei c’è sempre. Non fa tanti discorsi, ti sta accanto perchè con la sua sensibilità, con il suo silensio, con il suo modo di fare, con il suo abbraccio ti rimette al mondo. Nei miei confronti ha sempre avuto un sacco di attenzioni che neanche si sono viste, né a noi è interessato farle vedere..“, ha concluso Manuel.