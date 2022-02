Naso rotto e sanguinante: corsa in ospedale per il vip. Ecco cos’è successo

Corsa in ospedale per uno dei vip più amati dai giovanissimi. Il naso rotto e sanguinante ha preoccupato i suoi fedeli sostenitori.

Gli utenti della rete in queste ore hanno vissuto momenti di preoccupazione in quanto il loro beniamino ha annunciato nelle sue Instagram Stories di dover correre in ospedale a causa del naso rotto e sanguinante. L’influencer ha subito però provato a tranquillizzare i suoi fedeli sostenitori, rivelando che non è stato aggredito ma è stato colpito, in maniera del tutto accidentale, da una racchetta mentre giocava a Padel.

L’impatto però è stato forte e si è ritrovato con il naso nelle condizioni che vi abbiamo descritto poche righe fa. Per questo motivo ha scelto di andare di corsa in ospedale dove tra un’attesa e l’altra ha aggiornato gli utenti della rete, raccontando loro che cosa stesse vivendo in quegli attimi. Il tutto è stato condito con un pizzico di ironia dal diretto interessato, che ha scherzato sul doversi rifare il naso dopo questa terribile esperienza.

Incidente per Mariano Di Vaio: corsa in ospedale per il naso rotto

Il protagonista di questa vicenda, come avrete avuto modo di dedurre, è Mariano Di Vaio. Il modello e influencer, mentre stava giocando ad una partita a Padel, è stato colpito da una racchetta direttamente sul volto ed il suo naso ha iniziato a sanguinare. Per questo motivo ha deciso di correre in ospedale per accertarsi che non ci fosse nulla di irreparabile.

Nonostante la situazione non fosse delle migliori, il modello ha trovato anche la forza di sorridere e sdrammatizzare su quanto accaduto, affermando che dopo tutta questa storia sarà costretto a rifarsi il naso perché in queste condizioni non riesce proprio a vedersi.

“Raga tutto regolare” ha esordito Di Vaio nelle sue Instagram stories, intento a raccontando ai suoi fedeli sostenitori quanto è accaduto. “Mi sa che tocca rifare il nasino“ ha aggiunto con un pizzico di ironia per poi rassicurare subito i suoi fan sulle sue condizioni. “Comunque sto bene” ha concluso per poi riprendere il discorso in un secondo momento rivelando che cos’è successo dopo il controllo in ospedale.

“Ciao ragazzi, eccomi dopo quattro ore all’ospedale“ ha ripreso poi il discorso Mariano Di Vaio su Instagram. “Non mi hanno fatto niente, non mangio da stamattina“ ha poi proseguito riassumendo com’è andata questa giornata decisamente da dimenticare. “Dovrò tornarci tra 3 giorni“ ha poi concluso, rivelando che non si tratte di niente di grave.

Il brutto incidente per Mariano Di Vaio fortunatamente si è risolto nel migliore modo possibile.