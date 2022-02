Teo Mammucari, con il “Passaparolaccia” de Le Iene Show, svela la verità: da Flavia Vento all’ex Thais fino a Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Teo Mammucari lancia frecciatina alle persone con cui ha condiviso una parte del suo percorso di vita attraverso il “Passaparolaccia” de Le Iene show. Belen Rodriguez annuncia il servizio non nascondendo il proprio entusiasmo per la possibilità di “vendicarsi” dopo il suo passaparolaccia. “I personaggi su cui dovrai dirci tutto sono Ilary Blasi, Rudy Zerbi, Belen Rodriguez, Aida Yespica, Flavia Vento, Gerry Scotti, Thais Souza Wiggers e Sabrina Ferilli“.

Senza svelare l’identità della persona a cui si riferisce, Teo Mammucari non si è risparmiato parlando senza filtri di tutti i personaggi con cui, sia per motivi professionali che sentimentali, ha condiviso un pezzo di vita.

Teo Mammucari senza filtri: i retroscena sui vip, da Belen ad Aida Yespica fino Rudy Zerbi e Gerry Scotti

Belen Rodriguez conduce il passaparolaccia e chiede a Teo Mammucari di rispondere senza filtri alle sue domande. “Da quanto tempo conosci questa persona?“, chiede la showgirl argentina. “Da vent’anni”. “Vi sentite ancora? Le vuoi bene?”, chiede ancora Belen a cui Teo risponde prima con un sorriso e poi aggiunge – “Lei non me ne vuole. Abbiamo lavorato insieme, ma non era capace. L’ho trattata un po’ male e abbiamo sempre litigato. Non c’è mai stato niente tra noi anche se l’hanno pensato”, svela Teo. “Descrivila con una parola”, dice poi la Rodriguez. “Imbarazzante”, risponde Teo. Chi sarà?

Spazio, poi, al secondo personaggio. “Con questa persona non siamo solo amici. E’ la numero uno nel suo lavoro. Tra i due lei è più famosa, più ricca e più sexy, ma io sono più romano. Il suo difetto è che non è sola, si è sposata”, dice il conduttore.

Chi sarà, invece, il terzo personaggio? “Ci conosciamo bene e ci siamo sempre rispettati. Non c’è mai stata rivalità e invidia. Ha un linguaggio forbito, ma piange troppo. E’ cento volte più potente di me”, dice. “Descrivilo con una parola“, dice Belen. “Furbo“, risponde Mammucari.

Della quarta persona dice: “Abbiamo lavorato insieme. Ci ho fatto più di un pensierino e abbiamo litigato”, svela Teo. “Allora ci hai proprio provato”, commenta una divertita Belen. Mammucari, poi, svela di non sentirla più.

La quinta persona e Mammucari, invece, si conoscono da vent’anni, ma non hanno mai lavorato insieme. “Adesso andiamo d’accordo, prima no. Sono andato in depressione per cinque anni per questa persona, ho pagato una marea di psicanalista“, svela Mammucari.

Chi sarà l’altro personaggio di cui Teo Mammucari ha parlato alle Iene? “Non mi sta simpatica questa persona. Abbiamo litigato per colpa di una ragazza e lo sai benissimo”, dice il conduttore rivolgendosi a Belen. “Non ci siamo mai chiesti scusa”, aggiunge il conduttore.

“Non conosco bene questa persona” – dice commentando la fotografia dell’altro personaggio. “Fisicamente questa persona mi piace e tra noi c’è stato qualcosa di fisico. Io ho tradito me e lei ha tradito me. Ci siamo frequentati per un annetto”, svela il conduttore.

Infine, l’ultimo personaggio: “Ci conosciamo da vent’anni. Abbiamo lavorato insieme ed io che non raccomando nessuno, ho raccomandato solo questa persona. E’ la più sexy con cui ho lavorato e ho parlato male di lei alle sue spalle”, dice. “Descrivi questa persona con una parola”, conclude Belen. “Raccomandata”, ribadisce Mammucari. Cliccate qui per vedere tutto il video.