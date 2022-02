Barbara d’Urso al settimo cielo: la famiglia si allarga?

Barbara D’Urso al settimo cielo per un nuovo arrivo in famiglia? Spunta una clamorosa indiscrezione sulla vita della conduttrice.

La famiglia di Barbara D’Urso si allarga? La conduttrice accoglierà presto un nuovo membro in famiglia? Intorno alla vita della conduttrice di Pomeriggio 5 spunta una clamorosa indiscrezione che, se confermata, renderebbe felicittà la D’Urso.

Barbara D’Urso ha amato tanto nella sua vita, ma i suoi grandi amori resteranno per sempre i figli Gianmauro ed Emanuele, nati dalla lunga relazione con Mauro Berardi, celebre produttore cinematografico. La famiglia della conduttrice di canale 5, ora, potrebbe allargarsi molto presto.

Barbara D’Urso presto nonna? Lo scoop di Alberto Dandolo

Barbara D’Urso potrebbe diventare presto nonna e allargare così la sua splendida famiglia di cui è perdutamente innamorata. Secondo un’indiscrezione esclusiva riportata da Alberto Dandolo per Dagospia, la conduttrice di Pomeriggio 5 starebbe per diventare nonna per la prima volta.

“Si sussurra che la sempreverde Barbarella D’Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. – fa sapere Dandolo che poi ricorda il prossimo impegno professionale della conduttrice ovvero la nuova edizione de La pupa al secchione che la vedrà al timone – Cambiate lo spot della Pupa e il Secchione in cui lei interpreta il ruolo di madre. Ora sarebbe più giusto quello di nonna”.

Un’indiscrezione che, per ora, non è stata confermata da colei che potrebbe diventare nonna per la prima volta. Da sempre molto discreta e riservata, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha sempre protetto la privacy dei figli che avendo scelto una strada professionale diversa da quella della mamma, hanno sempre preferito restare lontani dalle luci dei riflettori.

In una delle vecchie puntate di Pomeriggio 5, durante uno dei tanti servizi della sua trasmissione, la D’Urso si era lasciata andare alla seguente eslamazione: “Che bello essere nonne”. Un desiderio, quello della conduttrice, che diventerà presto realtà?

Qualora fosse vero, probabilmente, la D’Urso non parlerà mai del lieto evento della sua famiglia. Pur salutando spesso i figli al termine delle sue trasmissioni, Barbara ha sempre rispettato il loro volere tenendoli lontani dal gossip e dal mondo dello spettacolo. Uno tra Emanuele e Gianmauro, dunque, renderà davvero nonna per la prima volta la D’Urso? Nei prossimi mesi ci saranno conferme o smentite? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.