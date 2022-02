Antonino Spinalbese, dopo l’addio a Belen Rodriguez, si lascia andare sui social e scrive una dedica d’amore alla donna della sua vita.

Antonino Spinalbese dimentica Belen Rodriguez? La storia d’amore tra Spinalbese e la showgirl argentina è finita e mentre Belen si gode il successo professionale con il ritorno in tv come conduttrice delle Iene e i momenti che trascorre con i figli Santiago e Luna Marì, Antonino si lascia andare ad una dolce dedica d’amore.

Pur essendo molto schivo e riservato, Antonino pubblica spesso foto sul proprio profilo Instagram. Oltre a quelle professionali, non mancano quelle private che immortalano i momenti più belli della sua giornata, soprattutto quelli che trascorre con la donna più importante della sua vita.

Antonino Spinalbese, dedica d’amore per la donna della sua vita: baci e sorrisi meravigliosi

Nonostante l’amore con Belen Rodriguez sia finito nonostante entrambi sognassero di poter trascorrere il resto della vita insieme, Antonino Spinalbese sarà sempre grato a Belen per avergli regalato il tesoro più grande della vita: la figlia Luna Marì. Nata lo scorso luglio, la piccola vive circondata d’amore sia quando è con mamma Belen e la sua famiglia sia quando è con papà Antonino che ama trascorrere il suo tempo con lei come è facile intuire dalla foto che vedete qui in basso.

Nella didascalia che accompagna la foto che vedete qui in alto e che Antonino ha scelto di pubblicare nel giorno di San Valentino in cui si festeggia l’amore, si legge: “L’amore è l’unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio”.

Una dedica d’amore meravigliosa quella che papà Antonino ha scelto di fare alla sua piccola Luna Marì che gli assomiglia tantissimo fisicamente e che, con i suoi sorrisi, riempie il suo cuore di gioia.

Il grande amore nella vita di Antonino, dunque, resta la figlia Luna. Ufficialmente single, così come Belen che si divide tra lavoro e famiglia nonostante i rumors sul presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, già smentito da quest’ultimo, Spinalbese ha occhi solo per la sua bambina.

La storia di Belen e Antonino, dunque, è flnita per sempre? I due, dopo aver condiviso la gioia di diventare genitori (Belen per la seconda volta, Antonino per la prima ndr), hanno deciso d’intraprendere due strade separate continuando ad avere un rapporto civile per il benessere della loro bambina.