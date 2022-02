Jessica Selassiè a muso duro contro Delia: la principessa on fire al GF Vip

Jessica Selassié on fire al GF Vip: la principessa a muso duro contro Delia Duran

Jessica Selassiè è una principessa etiope e adesso concorrente della Casa del Grande Fratello Vip. La gieffina è entrata in gara a settembre in compagnia delle sue due sorelle più piccole, Lulù e Clarissa.

La ragazza è molto dolce, affettuosa e ha un occhio di riguardo per le persone a cui vuole bene. Da qualche settimana il suo cuore batte per un gieffino, ovvero Barù.

L’uomo ha più volte detto di trovare Jessica bella e simpatica, ma non ha intenzione di iniziare una storia all’interno del GF Vip.

La Selassiè, nonostante le rivelazioni di Barù, continua a sperarci e prova a tentarlo e provocarlo quando può.

Ma ecco che entra nella Casa più spiata d’Italia Delia Duran e ruba un bacio al gieffino. Jessica è on fire e va a muso duro contro la moglie di Alex Belli.

Scopriamo cosa è accaduto durante la puntata di ieri sera del GF Vip

Jessica Selassiè on fire contro Delia Duran al GF Vip: “Sei stata un m***a“

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, gli autori del programma hanno mostrato la clip del bacio di Barù con Delia Duran.

Jessica Selassiè, molto presa dall’uomo, c’è rimasta molto male anche perché non si aspettava che la modella si sarebbe comportata così con lei.

Proprio per questo, la Princesse è on fire e sbotta furiosamente contro Delia. Crede che la moglie di Alex Belli si sia comportata come una vipera e Jessica è pronta per tirare fuori gli artigli.

“Mo’ è colpa mia se rimani da sola, Delia? Io non ti ho tradita e non ho sparlato di te. Te dici che non siamo amiche, allora potevi evitare di venire da me a dirmi ‘Ti devo parlare, tesoro, ti stimo molto come donna, ti adoro’ ” dice impermalosita Jessica e continua: “Poi però fai queste schifezze, te lo dice pure tuo marito!”.

La maggiore delle Selassiè è furiosa e delusa con Delia: “Sei stata una m***a. Sì, hai fatto una m***a e si sente la puzza. Io non sparlo di te, dico i miei pensieri su cose che mi hanno chiesto“.

Delia lascia intuire di aver baciato Barù apposta per far aprire gli occhi a Jessica. Quest’ultima vede tutto nero e continua palesemente innervosita: “Ah, l’hai fatto apposta di flirtare con Barù? Brava, finalmente hai detto la verità. Io mi merito questo? Tu meriti quello che ti hanno fatto Alex e Soleil. Sei cattiva dentro e ricordati che esiste il karma. Sì, sei un serpente, una vipera falsa“.

La Selassiè è molto dura in questo confronto, ma perché è ferita. Non si aspettava questo comportamento da Delia e probabilmente è anche delusa da Barù che ha spesso parlato male della modella.

Ma scopriamo anche cosa ha risposto Delia alle parole di Jessica. Una vipera e una pantera, uno scozzo letale al GF Vip

Delia Duran risponde alle accuse di Jessica Selassié: “Sei stata una falsa“

Arriva il turno di Delia Duran per rispondere alle frecciatine di Jessica Selassiè. La modella sud americana non gliele manda certo a dire e tira fuori i denti per attaccare la Princesse.

“Tu e Barù non siete fidanzati, mettitelo in testa!” commenta Delia e continua furiosa: “Sei stata una falsa numero uno, non siamo amiche e non lo siamo mai state, punto! Non sono una che si lascia sparlare dietro“.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, ex concorrenti assenti in studio: spunta il clamoroso retroscena

“Adesso tutti contro di me, brave! Io sono veramente scioccata, non so se vi rendete conto. Io con Barù stavo scherzando, non ho mai fatto nulla di sbagliato. Sono libera di fare c***e che mi pare, non sto facendo nulla di male nella Casa, niente! Non posso ballare o dire una battuta? Posso essere libera di essere me stessa? Posso giocare come cavolo mi pare, ragazze?” domanda palesemente innervosita Delia.

La Duran si è ritrovata molte donne contro dopo il bacio con Barù e il loro comportamento è comprensibile.

LEGGI ANCHE -> Resa dei conti tra Alex Belli e Delia Duran: scintille notturne al GF Vip

La moglie di Alex Belli poi inizia uno scontro in un faccia a faccia con Jessica e le dice tutto quello che pensa.

“Tu sparli di me e allora impari. Io ti avevo difesa fin dall’inizio. Quindi tu se continua a sparlare si me, allora io lo faccio a maggior ragione. Tu mi guardi malissimo, ti infastidisce la mia presenza. Sono stufa di te, non posso parlare con Barù, non posso scherzarci, ballarci, allora mi sono rotta” dice Delia.

LEGGI ANCHE -> Colpo di scena al GF Vip: la proposta inattesa lascia Signorini di stucco

“Sono libera di fare quello che mi pare qui dentro” aggiunge Delia e conclude: “E se la vogliamo dire tutta sono onesta, in questi giorni infatti mi sono allontanata da te. Hai sparlato e io l’ho fatto apposta, te lo becchi tutto il mio gioco con Barù. Sì, l’ho fatto tutto apposta, perché te lo meriti, sono un serpente“.

Delia: “l’ho fatto apposta perché te lo meriti”

Jessica: “allora tu ti meriti quello che ti hanno fatto Alex e Sole”

SEEE BECCATE QUESTA DELIAAA #GFVIP PIC.TWITTER.COM/0MQ18UY5HD — Sissi✨ (@spiepuls) FEBRUARY 14, 2022

Pantere, leonesse, serpenti, vipere, siamo pronti ad aprire uno zoo. Jessica Selassiè è rimasta molto delusa sia da Barù che Delia, ma è con quest’ultima che se la rifà.

La gieffina è on fire e sputa veleno alla moglie di Alex Belli che risponde in egual modo. Credo che sarà difficile che le due donne riusciranno a ritrovare un punto d’incontro dopo quello che è accaduto al GF Vip