Grande Fratello Vip, ex concorrenti assenti in studio: spunta il clamoroso retroscena

Ecco perché alcuni ex concorrenti del Grande Fratello non sono presenti in studio. Qualcosa di strano è successo: spiegazione e retroscena

Il Grande Fratello Vip si sta avviando rapidamente verso la conclusione di questa sesta edizione. Manca meno di un mese, ormai, alla finale dei 14 marzo. Come tutti sanno, con la “gestione” di Alfonso Signorini il numero di concorrenti che partecipano al reality si è moltiplicato. Resta, invece, la tradizione di portare in studio ad ogni puntata gli ex concorrenti. Tuttavia, con sei mesi di programma il numero di “fuoriusciti” ha raggiunto dimensioni enormi.

Per questo motivo in studio si vede un vero e proprio “plotone” di ex, seduti sulle loro poltroncine rosse. Eppure, i fan più attenti hanno notato che non tutti i fuoriusciti sono presenti in studio. Non è facile individuarli perché non vengono presentati uno per uno (occorrerebbero svariati minuti) e il conduttore dà la parola solo a qualcuno di loro. Ecco perché si è notato che qualcuno non è sempre presente (Patrizia Pellegrino) oppure altri sono del tutto scomparsi, come Raffaella Fico.

Grande Fratello Vip, il “mistero” degli ex concorrenti spariti

In questo caso ci sarebbe una polemica in atto: l’ex compagna di Balotelli avrebbe litigato con la produzione arrivando a dire “Non voglio più avere nulla a che fare col GF”. Secondo le indiscrezioni di “Casa Chi” sarebbe questo il motivo della sua sparizione dallo studio. Però anche altri personaggi si sono eclissati, e i motivi non sono precisati.

Probabilmente c’entra il Covid, visto che qualcuno è stato positivo e non ha partecipato, oppure ha dovuto fare la quarantena. Però, alla domanda precisa rivolta a Patrizia Pellegrino su Twitter, lei ha risposto: “Siamo tanti e dobbiamo ruotare”. Possibile che sia davvero così? Non è da escludere, anche se lo spazio in studio ci sarebbe.

Va registrato, comunque, che Raffaella Fico ha smentito di aver litigato con la produzione: la showgirl avrebbe chiarito di essere stata assente perché in vacanza e poi per alcuni problemi fisici. Sarà davvero così?