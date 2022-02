Ingresso a sorpresa al Grande Fratello Vip? Dopo Alex Belli, potrebbe arrivare lei!

Entrano nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip? “Un big a sorpresa”: ecco quando. La grande sorpresa potrebbe arrivare già questa sera

Archiviato questo periodo “magro” di dirette (causa Sanremo e l’altro stop di venerdì) il Grande Fratello Vip si butta di slancio verso l’ultimo mese di programmazione. Il prossimo 14 marzo, infatti, è prevista la finale con l’incoronazione del vincitore dell’edizione 2022. Eppure, lo scatenato Alfonso Signorini non si placa: a poche settimane dalla conclusione continua a inserire nuovi personaggi all’interno della casa.

A differenza della formula classica, infatti, il GF Vip quest’anno arriverà all’ultima puntata con tanti concorrenti ancora all’interno: tra questi verrà fuori il vincitore. Intanto c’è attesa perché nella puntata di stasera (ore 21.40, Canale 5) dovrebbe entrare di nuovo Alex Belli, ma per un periodo limitato.

Grande Fratello Vip, non si fermano gli ingressi a sorpresa

Non è ancora chiaro se l’attore avrà di nuovo i gradi di concorrente (e se potrà concorrere alla finale) o sarà presente solo come “guest”, come sembra. Tuttavia, si moltiplicano le indiscrezioni che vogliono anche altri nuovi personaggi pronti a entrare nella casa per il rush finale.

Mancano otto puntate alla conclusione del reality, con Belli che dovrebbe presenziare per sole due puntate (ma non è ancora ufficiale) e la possibilità che altri ipotetici ingressi siano soltanto a titolo di ospiti per ravvivare gli ultimi giorni, che spesso fanno registrare un fisiologico “calo” di tensione, dovuto anche al minor numero di personaggi nella casa.

A tal proposito Dagospia che uno di questi personaggi potrebbe essere Barbara d’Urso. L’ex conduttrice dovrebbe essere presente in studio, forse proprio nella serata finale, ma non è detto. Da parte sua potrebbe esserci anche un ingresso a sorpresa nella casa per salutare i vipponi.