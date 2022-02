Manuel Bortuzzo parla a cuore aperto della sua storia d’amore con Lulù Selassiè svelando un dettaglio che nessuno conosceva.

Sono trascorse tre settimane da quando Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2021 e non c’è giorno in cui non pensi alla fidanzata Lulù Selassiè di cui sente profondamente la mancanza. Quello tra Manuel e Lulù è un amore travolgente che ha già superato tante difficoltà dovute alle paure iniziali di Manuel. Ad Alfonso Signorini, infatti, nello studio del Grande Fratello, ha raccontato di non riuscire a credere, inizialmente, di poter provare qualcosa di così forte.

Giorno dopo giorno, però, Manuel ha capito di non poter rinunciare a Lulù e al suo amore ed oggi non vede l’ora di poterla vivere nella vita di tutti i giorni. In attesa che quel momento arrivi, Manuel ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ai cui microfoni ha svelato qualche dettaglio in più della sua relazione.

Manuel Bortuzzo, il dettaglio sul suo passato sentimentale: “Con Lulù è la prima volta”

Manuel Bortuzzo non nasconde il grande amore che prova nei confronti di Lulù Selassiè. Un sentimento che ha cominciato a farsi strada nei cuori di entrambi sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. “Ci siamo voluti sin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato l’aspetto fisico. Ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre, ha una bellezza tutta sua e unica”, ha spiegato a Tv Sorrisi e canzoni.

Un sentimento talmente forte da aver spaventato Manuel che, dopo alcune settimane, ha deciso di allontanarsi. Manuel e Lulù, infatti, si sono allontanati per ben due volte. A dicembre, però, il ritorno decisivo con la splendida dichiarazione d’amore di Manuel.

“Pensavo di non riuscire ad amarla. In realtà, dopo ogni scontro, andavamo in camera e ci abbracciavamo piangendo, ci chiedevamo scusa e decidevamo di riprovarci. Quando ci siamo davvero capiti, tutti i problemi sono stati messi da parte e ci siamo lasciati andare”, ha svelato il nuotatore.

LEGGI ANCHE —> TUTTI PAZZI PER LULÙ SELASSIÈ, NUOVO COLPACCIO: NESSUNA COME LEI AL GF VIP

Sia Manuel che Lulù hanno pronunciato parole importanti come “per sempre”. A Tv Sorrisi e Canzoni, Bortuzzo conferma l’intenzione di vivere con la Selassiè. “Siamo innamorati e ci crediamo. Sentiamo entrambi di aver trovato una persona unica nella nostra vita che ci ha cambiato […] Vogliamo stare insieme tutti i giorni. Non è facile trovare una casa e voglio farlo con lei. Quando uscirà starà qui da me o andrò io da lei, poi capiremo come sistemarci. L’importante è state insieme”.

LEGGI ANCHE —> MANUEL BORTUZZO, VIAGGIO CON LA MAMMA E LA “FIGLIA” DI LULÙ: LA REAZIONE DEI FAN

Infine, Manuel svela di voler, in futuro, sposare Lulù: “La mano gliela chiedo più avanti”, ha concluso.