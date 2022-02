Tutti pazzi per Lulù Selassiè, nuovo colpaccio: nessuna come lei al GF Vip

Tutti pazzi per Lulù Selassiè: la principessa è il personaggio rivelazione del Grande Fratello Vip: nessuno come lei nella storia del reality.

Nel bene e nel male, con i suoi difetti e i suoi pregi, con le sue fragilità e le sue paure, Lulù Selassiè è sicuramente il personaggio rivelazione del Grande Fratello Vip 2021. Sin dal primo giorno di permanenza nella casa di Cinecittà si è sempre mostrata senza filtri regalando al pubblico sia la parte più bella della sua persona come la sua sensibilità, la sua emotività e il suo cuore con cui ha anche conquistato l’amore di Manuel Bortuzzo, ma anche la parte più discutibile del suo carattere lasciandosi andare a durissimi sfoghi davanti alle telecamere.

Entrata nella casa del Grande Fratello Vip con le sorelle Jessica e Clarissa, Lulù ha saputo conquistato le attenzioni del pubblico che, in poco tempo, hanno smesso di chiedersi chi fosse, per cominciare ad amarla con tutti i suoi pregi e difetti. Nella storia del Grande Fratello, nessuno prima di lei, è riuscito ad ottenere quello che sta portando a casa Lulù.

Lulù Selassiè personaggio del GF Vip: dal tweet di Cardi B all’imitazione di Claudio Napolitano fino ai costumi di Carnevale

In cinque mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè è riuscita ad instaurare rapporti veri con alcuni coinquilini. Oltre all’amore di Manuel Bortuzzo, Lulù ha conquistato l’amicizia di Miriana Trevisan, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Inoltre, ha saputo fare breccia nel cuore del pubblico.

Lulù, infatti, è la prima concorrente ad aver attirato l’attenzione di una star mondiale come Cardi B che, sul proprio profilo Twitter, seguito da milioni di utenti, ha pubblicato un video in cui Lulù la imita. Inoltre, la Selassiè è la concorrente che ha un imitatore ufficiale. Claudio Napolitano, dopo aver conquistato i social, ha avuto un incontro faccia a faccia con Lulù nella casa del Grande Fratello Vip ottenendo la benedizione della stessa Selassiè.

Lmaaaaaooooooo she’s the Star of the show clearly https://t.co/vjLZHTtj4S — Cardi B (@iamcardib) February 5, 2022

L’ultimo successo, ma forse quello più importante, per Lulù è essere riuscita ad arrivare al cuore dei più piccoli. Molte bambine, per Carnevale, infatti, hanno scelto di vestirsi esattamente come lei. Spazio, dunque, agli abiti viola, il colore preferito di Lulù, alle codine, alle mollette per capelli e alle immancabili lentiggini che Lulù è solita fare con i trucchi.

Amando molto questa bambina dolcissima 💜✨ Io non posso non condividere tutto io DEVO#fairylu #gfvip pic.twitter.com/mFZpfv3FKO — Sara (@Sara01210783) February 13, 2022

Entrare nelle case ma soprattutto nel cuore delle persone e dei bambini è la vittoria più grande. Sono sicura che Lulù sarebbe contentissima nel vedere queste foto💜si merita tutto questo amore #gfvip #fairylu pic.twitter.com/Pd2pKqFVK0 — nonmistressarepiu🧚‍♀️ (@99_fairy_) February 13, 2022

Come ha spiegato Manuel nel corso di una diretta Instagram, Lulù è “un mondo che una volta che ci entri, almeno per quanto mi riguarda, non riesci più a farne a meno, riempie ogni piccolo spazio, lei c’è sempre. Non fa tanti discorsi, ti sta accanto perchè con la sua sensibilità, con il suo silensio, con il suo modo di fare, con il suo abbraccio ti rimette al mondo. Nei miei confronti ha sempre avuto un sacco di attenzioni che neanche si sono viste, né a noi è interessato farle vedere..“.