Gemma Galgani senza pace: la nuova rivale le dichiara guerra a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, scontro tra Gemma Galgani e la sua nuova, acerrima, rivale: cosa è successo

Non c’è pace per la “Dama di Torino” Uomini e Donne. Come se fosse un super eroe dei fumetti, la protagonista del talent show di Canale 5 trova sempre nuovi rivali che la fronteggiano in tutti i modi e da cui deve difendersi. Gemma Galgani deve fare i conti con nuovi attacchi e accuse, e questa volta il fronte si aperto da parte di due personaggi in studio che l’hanno di nuovo attaccata duramente.

Si tratta di Massimiliano Bartolini e Nadia Marsala, che hanno spiegato di essere molto coinvolti dalla loro nuova frequentazione, anche se la loro possibile storia ha creato molto scetticismo. Si sono aperte polemiche, infatti, sul rapporto tra Massimiliano e Nadia, tanto che lei ha perfino minacciato di voler lasciare la trasmissione. La romana è stata accusata di aver incoraggiato Massimiliano a conoscere anche altre persone e non solo lei. Oggi, però, le cose sembrano essere cambiate.

Uomini e Donne, scambio di accuse tra Gemma e la sua nuova rivale

Con una strana giravolta, la Marsala ha spiegato di essere molto coinvolta da Massimiliano, e di non volerlo vedere al fianco di un’altra donna. A questo punto Gemma si è posta molte domande, provocando la furiosa reazione della Marsala.

L’ha accusata di essersi fatta condizionare dai commenti negativi, ma soprattutto ha puntato il dito su di lei in quanto ancora risentita perché Massimiliano non ha voluta conoscerla meglio. Ne è nata una discussione molto accesa: “Non sto qua a raccontare a te, perché sono emotiva anche se a te non sembra. Io mi comporto seguendo la mia anima, non certo perché volendo andare contro Massimiliano”.

La Marsala ha insistito con le accuse, spiegando di aver chiamato Massimilino per scusarsi e rivelando i suoi sentimenti verso di lui. La coppia, a quanto pare, ha anche passato dei momenti molto intensi.