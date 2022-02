Ex Uomini e Donne e una lettera particolare per Gemma Galgani

L’amore è il sentimento più potente che ci sia, infatti molti aspirano ad esso. Ci sono varie forme di relazioni, non per forza bisogna avere un uomo nella propria vita, ma per alcuni personaggi di Uomini e Donne, sì. La pensa così la più famosa dama che nelle relazioni amorose perde sempre, Gemma Galgani.

La situazione è molto particolare, perché nessuno si sarebbe mai aspettato una situazione del genere. Si tratta di parole che trascritte in un messaggio, hanno fatto letteralmente impazzire la diretta interessata e tutto il pubblico in studio. I fedelissimi fan non perdono un solo appuntamento con i sentimenti. Il dating show condotto da Maria De Filippi è curato nei minimi dettagli, ma un evento del genere non se lo sarebbe aspettato neanche la presentatrice, figuriamoci gli opinionisti che ne hanno sempre una contro la Galgani.

Il mistero si infittisce, e il pubblico a casa non può restare senza informazioni, specialmente se riguardano l’inguaribile romantica, Gemma Galgani. Lo studio di Uomini e Donne è impazzito, perché la verità sta piano piano venendo fuori. La possibilità della felicità è dietro l’angolo, oppure si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua? Adesso, scopriamo di cosa si tratta cari fan del dating show.

Intanto, è anche vero che la trasmissione è stata contraddistinta da non pochi colpi di scena. Non possiamo dimenticare le ultime lacrime i studio della dama torinese, una situazione molto triste che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca, compresa l’opinionista che la attacca sempre, Tina Cipollari.

Reduci da queste brutte esperienze, è la volta buona che Gemma tornerà a sorridere? Ecco la verità della lettera misteriosa, l’enigma è svelato!

Uomini e Donne: lettera rivelazione per Gemma Galgani!

Come se non bastasse le rivelazioni sulla donna non sono poche. Di recente un vero amico della dama ha confessato la verità sulla sua vita, rendendo più chiaro il perché di alcune scelte fatte durante la diretta. Spesso criticata, in realtà nasconde tante fragilità, ma anche una forza d’animo che solo pochi conoscono. Così, tra confessioni e verità, siete pronti a scoprire cosa c’è scritto nella lettera? E soprattutto, chi l’ha scritta?

Signori e Signore, scatta la caccia all’innamorato di Gemma! Ebbene sì, lo abbiamo detto, si tratta di una lettera d’amore che rivela i sentimenti di quest’uomo misterioso nei confronti della protagonista di Uomini e Donne.

La donna ha vissuto dei terribili momenti, ad iniziare dalla delusione avuta con Massimiliano Bartolini che ancor prima di iniziare una vera frequentazione con la dama, ci era uscito solo una volta, ha scelto Nadia Marsala! Una doccia d’acqua fredda che in piena diretta l’ha fatta terribilmente soffrire, ma adesso c’è una svolta!

Chi è lo spasimante? Il suo nome è Giuseppe La Spisa, di cui purtroppo non si sono trovate delle foto, perché è così fresca la notizia che è difficile riuscire a scovare qualcosa di più. Ma noi di Instanews abbiamo trovato le parole su Novella2000 confessate dall’uomo, e ve le riportiamo in modo integrale:

“Cara Gemma, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha attirato nei tuoi confronti. La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le qualità che prediligo. I tuoi occhioni grandi brillano colmi di tanto amore da donare e ricevere. In quel ballo mi sono estraniato da tutto. Da quel momento non ero più in trasmissione, esistevamo solo io e te, la tua presenza…

Spero che tu possa leggere questa lettera e prendere atto dei miei sentimenti. Una forte attrazione sta nascendo dentro di me nei tuoi confronti. Grazie a te, per pochi minuti passati in trasmissione, ho trovato ciò che mi manca e ho capito che sei tu, il tuo respiro, la tua presenza…Ti guardo ogni giorno e so per certo che stai diventando sempre più importante per me, e il tuo pensiero mi segue ovunque io vada.

Ogni mia parola, ogni mia azione è per te. Non so cosa succederà, ma averti stretto una sola volta non è sufficiente. Le voglio provare sempre, continuamente, queste emozioni che mi hai donato.”

Insomma, una bella lettera considerati gli ultimi eventi che l’hanno distrutta! Sarà la volta buona? Attendiamo ulteriori aggiornamenti!