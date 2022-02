Dimmi quale borsa preferisci e scopri quale partner è più adatto a te con questo semplice test

Lo stile nel vestire è un modo per esternare al mondo intero cosa ci piace e come siamo. I nostri gusti mostrano agli altri chi siamo e ci aiutano anche nell’imparare a conoscerci e a scoprirci.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della borsa. Ti basterà fare un semplice scelta e potrai scoprire cosa si nasconde nel tuo inconscio. Inoltre, scopriamo insieme che tipologia di uomo è adatto per stare al tuo fianco in amore.

Partiamo con la scelta!

Test della borsa: dimmi quale preferisci e scopri chi sei

Nel test della borsa ti mettiamo di fronte a tre opzioni. Scegli la tipologia di pochette che preferisci e scopri chi sei veramente.

Iniziamo a divertirci

1) Uno

Sei una persona allegra, creativa e anche molto istintiva. Tu non segui né cuore né cervello, bensì ti affidi sempre alla tua pancia.

Per te vivere vuol dire provare nuove emozioni, viaggiare, amare e provare cosa nuove. Il tuo istinto guida i tuoi movimenti, ma anche le tue emozioni.

Sei anche un’ottima spalla e su di te si può sempre contare. Hai un debole per gli uomini che sono simili a te: gioiosi e senza inutili impalcature. Al tuo fianco vuoi una persona che sappia buttarsi in nuove avventure come te per ridere allegramente guardandosi negli occhi.

2) Due

Tu sei una persona molto carismatica, affidabile e vivace. Hai tanti interessi e tanta energia e amore per quello che ti piace fare.

La sincerità fa parte di te e hai anche una mente ricca di idee innovative e pazzesche.

Ti piace vivere tutto quello che fai in modo passionale e, infatti, ami l’erotismo. Inoltre, sai di essere una persona che ha il suo gran fascino e sai quali “armi” usare quando devi sedurre e conquistare qualcuno. E’ difficile dirti di no!

Sei alla ricerca di un uomo autoironico, perché ciò ti dà dimostrazione anche di un’intelligenza fine. Vuoi una persona che ti stimoli mentalmente con cui poter flirtare e fare battute molto provocanti.

3) Tre

La tua scelta rivela che sei una persona generosa, romantica e sensibile. Hai un animo tranquillo, ma anche effervescente; sei grintosa, ma delicata.

Tieni molto alla tua famiglia e hai valori con i quali sei cresciuta. Ormai hai imparato a conoscerti e a comprenderti e per questo non dai molto ascolto alle opinioni degli altri sul tuo conto.

Al tuo fianco vorresti una persona romantica e diretta. Non hai voglia di giocare o di frenarti per amore, vuoi qualcuno che sappia parlare direttamente al tuo cuore