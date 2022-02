Anticipazioni Uomini e Donne: rissa sfiorata e un clamoroso ritorno

Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno lasciato il pubblico di stucco. In studio i due cavalieri hanno quasi sfiorato la rissa. Senza contare il ritorno, forse non del tutto inatteso, di uno dei nuovi volti del programma.

La macchina di Uomini e Donne non si ferma mai, nemmeno quando il programma non va in onda per la pausa del fine settimana. Negli scorsi giorni sono state registrate nuove puntate dello show di successo di Maria De Filippi e in rete, grazie al portale da Il vicolo delle News, sono state pubblicate le nuove anticipazioni.

Ovviamente come ogni registrazione non sono mancati i colpi di scena. Il primo tra tutti riguarda Armando Incarnato. Il cavaliere ha sfiorato la rissa, per la seconda volta consecutiva, con uno dei suoi colleghi e in studio non è mancato il ritorno di uno dei volti del programma, ma ora mettetevi comodi e scoprite tutte le nuove anticipazioni di Uomini e Donne.

Uomini e Donne Anticipazioni: Dopo Biagio, Armando sfiora la rissa anche con lui!

In studio Armando Incarnato ha sfiorato la rissa con Diego. Il tutto è nato perchè quest’ultimo, mentre era in giro con sua nipote, è stato formato da un signore che gli ha chiesto un video saluto. Il cavaliere per educazione ha accettato e l’uomo ha aggiunto di essere un amico di Armando.

Incarnato ha trovato il gesto del suo collega incoerente, falso e irrispettoso nei confronti del programma. Tra i due sono volate parole grosse. Tant’è che sono dovuti intervenire il tronista Luca Salatino e un membro della redazione per dividerli. Molto probabilmente questa scena, rivela la talpa che ha seguito il tutto, non andrà in onda perchè è stato davvero un brutto momento.

Chiuso il capitolo rissa, passiamo al ritorno al Trono Classico. Federica, dopo aver abbandonato lo studio durante la precedente puntata, ha scelto di tornare da Matteo Ranieri. Tra i due scatta un bellissimo abbraccio e lui sembra essere davvero contento del ritorno di lei in studio. Assente ancora invece Denise e il bel tronista precisa che non ha alcuna intenzione di andarla a riprenderla dopo i continui discorsi fatti con Armando Incarnato. Discorsi che Ranieri non ha mai nascosto gli provocassero un certo fastidio.

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono davvero ricche di colpi di scena e noi non vediamo l’ora di vedere proiettato sul piccolo schermo degli italiani quanto successo. Anche se probabilmente, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, alcune scene saranno censurate considerata la fascia oraria in cui va in onda il programma.