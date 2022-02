Uomini e Donne puntata 11/2/22, Matteo imbarazzato: il tronista finisce nei guai

Uomini e Donne ha mandato in onda un momento imbarazzante di Matteo Ranieri. Il tronista si è ritrovato nei guai con le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne è pronto a salutare il pubblico del piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento di questa settimana e si parte subito con Gemma Galgani che subito dopo la scorsa registrazione ha avuto modo di poter uscire con Pierluigi, il cavaliere venuto agli Elios appositamente per lei.

L’uscita sembra essere andata bene, ma in studio Tina Cipollari dubita di lei, convinta che la dama continui ad uscire con il cavaliere soltanto per avere il suo spazio, quasi come se fosse “obbligata” e che a spingerla non ci sia un reale interesse nel conoscerlo. La Galgani smentisce ogni cosa e vuole proseguire con la conoscenza. Tant’è che se lui si ferma a Roma, è disposta ed incontrarlo ancora una volta.

Che questa sia la volta buona per lei? Tina Cipollari crede proprio di no ed afferma che durante la prossima registrazione la dama troverà una scusa per troncare il tutto, ma soltanto il tempo potrà dirci se avrà ragione o meno.

Matteo Ranieri resta senza corteggiatrici a Uomini e Donne

Si continua con i protagonisti del Trono Over, al centro dello studio torna Daniela. La dama è distrutta perché dopo la scorsa puntata il suo cavaliere sceglie di annullare la cena senza trovare un punto di incontro. Lei ci resta malissimo ed insieme scelgono di chiudere la conoscenza.

Lui viene pesantemente attaccato dagli opinionisti. Anche perchè rifiuta per la seconda volta il numero di Sara, affermando che almeno per il momento non ha voglia di sentire nessuno. “Allora che ci vieni a fare qua dentro?” gli ha chiesto Tina, ma molto probabilmente avremo questa risposta nelle prossime puntate perché lo spazio ora viene dedicato al Trono Classico con Matteo Ranieri.

Matteo esce con Denise e tra loro ci scappa anche il bacio. In studio però Maria gli mostra un altro dietro le quinte con Armando e lui ci resta malissimo, confidandole di essere stufo considerato che in più di un’occasione ha espresso il suo fastidio per questi incontri dopo le registrazioni.

Il cavaliere critica la corteggiatrice, facendole notare che lui non l’allontana perché non interessata a lui ma soltanto perché non vorrebbe problemi in puntata. Lei reagisce male e abbandona lo studio. Matteo chiede di poterla raggiungere e Federica esce anche lei, stufa del suo atteggiamento pronto a rincorrere l’altra corteggiatrice per qualsiasi cosa faccia.