By

Uomini e Donne oggi ha mandato in onda una confessione bollente che ha calato un certo imbarazzo negli studi Elios di Roma.

Uomini e Donne ha deciso di mostrare al pubblico del piccolo schermo come procede la conoscenza nata tra Daniela e il suo cavaliere. Quest’ultimo ha provato a baciarla e a lei, nonostante facesse piacere, questo gesto ha creato qualche dubbio in quanto si chiede se lui voglia soltanto un approccio fisico o sia alla ricerca della storia d’amore. L’uomo non reagisce bene poiché teme che al di fuori passi un’immagine di lui completamente distorta rispetto alla realtà dei fatti.

Lui però sembrerebbe essere intenzionato a volerla conoscere. Tant’è che ha rifiutato il numero di Sara, ma quest’ultima in puntata lo invita a ballare insieme un tango e lui accetta mandando su tutte le furie la sua dama che ammette che agirà di conseguenza rispetto a quest’azione. Tra i due sembra esserci una frattura, lei appare ferita e non molto disposta a lasciarsi andare, ma attenzione perchè non finisce qui.

Luca Salatino imbarazzato a Uomini e Donne: la confessione che non ti aspetti

Maria De Filippi congeda le dame e i cavalieri e al centro dello studio chiama Luca Salatino e mostra a tutti la sua esterna con una nuova ragazza. Lei lo ha sicuramente colpito e non solo per la sua dolcezza ma anche per la sua fisicità. Tant’è che durante la fine dell’esterna c’è un momento di imbarazzo seguito da una confessione bollente che nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare.

Quando la redazione gli comunica che l’esterna è giunta al capolinea e che lui deve alzarsi per salutare la ragazza, il tronista si rifiuta. Il motivo? Salatino ammette di non potersi alzare in quanto la fisicità della ragazza ha avuto un effetto indesiderato sul suo corpo. In particolar modo sui suoi ormoni.

LEGGI ANCHE -> Altro che Armando Incarnato: la dama di Uomini e Donne ritrova il sorriso con lui

Luca Salatino è imbarazzato a Uomini e Donne, ma in studio tutti hanno reagito con il sorriso sulle labbra di fronte a questa confessione del tutto inedita e lo apprezzano per il suo essere spontaneo e vero. Il momento a lui dedicato però termina qui e dopo aver fatto entrare alcune dame per Franco, che rifiuta, Maria fa entrare due ospiti speciali: Roberta e Samuele. La relazione tra i due al di fuori del programma prosegue a gonfie vele. Tant’è che stanno anche pensando di andare a vivere insieme.

LEGGI ANCHE -> Ex Uomini e Donne riappare in studio: le lacrime di Gemma Galgani

“Dalla fine del programma ci siamo separati soltanto per 4 giorni“ ha confidato lei emozionata e felice per come stanno andando le cose tra loro.