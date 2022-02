GF Vip daytime 10/2/22, la gieffina origlia il suo confessionale: il piano per incastrarlo

Al GF Vip la concorrente ha origliato la conversazione del suo prediletto al confessionale ed ha messo in atto una strategia.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per mostrarci le dinamiche che si sono venute a creare in queste ore tra i concorrenti nella casa più spiata d’Italia dove non manca di certo la tensione e la voglia di rivalsa considerato che da lunedì prossimo non ci saranno più le immunità, novità annunciata da Alfonso Signorini lunedì scorso, e che si stanno eleggendo i primi concorrenti che andranno in finale.

Questo percorso si sta dunque per concludere e l’appuntamento di oggi parte subito con il botto mostrandoci ancora una volta lo scontro tra Alessandro e Antonio. Tutti i concorrenti nella casa più spiata d’Italia si sono schierati a favore di quest’ultimo, asserendo che le parole del fidanzato di Sophie Codegoni abbia utilizzato termini piuttosto forti nei suoi confronti. Soprattutto se si considera che ha soltanto 18 anni e che è da poco entrato nel programma.

La sua fidanzata lo ha difeso affermando che lui è una persona molto insicura e che quando litiga ha bisogno di dimostrare che lui è quello più forte, ma ha prestato poca attenzione quando Antonio ha confidato di stare male a causa sua.

Jessica Selassiè origlia il confessionale di Barù al GF Vip

Da un’incomprensione passiamo all’altro. Kabir Bedi ha voluto un confronto con Manila Nazzaro, in quanto ha notato che da quando non l’ha nominata per la finale lei non gli ha più offerto del cibo così ha voluto parlarne per capire se è una sua impressione o meno. L’ex Miss Italia ha negato tutto, affermando che è anche normale che lei non sia presente 24 ore su 24 per tutti quanti.

Nella casa del Grande Fratello Vip però c’è chi inizia a dubitare della sua sincerità, asserendo che dietro i suoi gesti ci sia una strategia ben collaudata e che sia una giocatrice molto più di quello che vuole far credere. “Lei quando litiga con qualcuno lo nomina e dopo vuole passare per vittima” ha commentato Soleil Sorge, notando che ora la Nazzaro è particolarmente amica di Miriana Trevisan e si è lasciata alle spalle il loro rapporto e quello con Katia Ricciarelli.

Continua il tira e molla tra Barù e Jessica Selassiè. Quest’ultima ha origliato per sbaglio un suo confessionale in cui diceva di sentire la mancanza del contatto umano. Così si è subito prestata per risolvere questo problema, lui ha apprezzato ma non vuole illuderla in alcun modo.