Alfonso Signorini sorprende tutti e svela qual è la coppia più bella mai nata nella storia del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini, attraverso le pagine del settimanale Chi, svela qual è la coppia più bella che sia mai nata nella storia del Grande Fratello Vip. Nella casa del reality show sono tanti gli amori nati come quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Clizia Incorvaia e Paolo Caiavarro.

Nell’edizione attualmente in onda nella casa del Grande Fratello Vip, l’amore è stato l’ingrediente principale sin dalla prima settimana. La prima coppia che si è formata è quella di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che, dopo un periodo di assestamente, hanno trovato un equlibrio ed oggi non solo sono innamoratissimi, ma sono anche molto uniti e complici.

«Aveva un modo di fare che pensavo non fosse compatibile con il mio. Le dicevo: ‘“Siamo diversi, ma tu devi rimanere cosi, magari non dobbiamo stare insieme”’. E’ sembrato brutto, quando la trattavo male non si vedeva in tv il prima e il dopo, nessuno sa quello che ci siamo detti, altrimenti lei non sarebbe rimasta con me. Dopo le liti stavamo in camera a piangere abbracciati, non ci importava di quello che avrebbe pensato la gente. Mi ha fatto capire che siamo diversi, ma c’e un modo di amare che ci unisce.

Lulü mi ha capito, in lei ho visto una ragazza che ha bisogno di tanto affetto, di tanto contatto. Le ripetevo “Mi dispiace” perche ero abituato a dare poco, ma non voleva dire che fossi segnato a vita: una volta che abbiamo fatto il passo in avanti, ho scoperto di essere io quello che non si stacca più», ha spiegato Manuel in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

Alfonso Signorini sorprende i fan di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: le sue parole sulla coppia

Alfonso Signorini, durante il periodo in cui sembrava che Manuel Bortuzzo volesse chiudere con Lulù Selassiè, ha esortato quest’ultima, spesso usando toni duri, ad allotnanarsi e a considerare chiuso quel capitolo. Lulù, però, ci ha sempre creduto non arredendosi mai e, alla fine, come ha ammesso lo stesso Signorini in diretta quando al Grande Fratello ha mostrato le immagini del loro riavvicinamento, ha avuto ragione. Ma cosa pensa, oggi, Signorini di Manuel e Lulù?

Nel numero del settimanale Chi in edicola dal 9 febbraio è stata pubblicata la lettera di una lettrice che esalta la storia d’amore di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè spiegando di essersi innamorata della genuinità del loro amore. A rispondere alla signora è stato proprio Signorini che ha così svelato cosa pensa della coppia:

Su “chi” una bellissima lettera di una signora di 91 anni dove racconta Manu e Lulù 💜 non sto piangendo eh 😭😭 #gfvip #fairyLu pic.twitter.com/3UaCuKm1R6 — S N I I P S (fatina💜🧚🏻‍♀️) (@sissssina) February 9, 2022

“Manuel e Lulù? Una delle coppie più belle mai nate nella storia del Grande Fratello Vip. Auguro anch’io lunga vita insieme a questi due ragazzi che ho fortemente voluto nel programma e che fin dal primo giorno mi hanno colpito per la loro genuinità. Oggi non è facile trovare tanta purezza di sentimento, in un mondo che corre tanto in fretta e che brucia qualsiasi emozione. Lei lo ha capito e sto, mi creda, dalla sua parte”.