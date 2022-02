Non perdere per nessuna ragione l’Oroscopo di oggi, e c’è una ragione. Ti incuriosisce il motivo? Certo che sì, parleremo della Catastrofe astrologica e degli effetti sui segni! Si tratta di un evento delicato e unico nel suo genere, ma non solo. Ci si prepara a nuove rivelazioni e a situazioni che vi metteranno alla prova.

Scoprire i misteri del cielo incuriosisce molti, ma sperimentare la via della propria spiritualità, significa iniziare ad intraprendere un percorso di estrema importanza. Tra guai, gioie e speranze, subentra un evento che spaventa molti, ma che ha una valenza storica di un certo impatto. Stiamo parlando della Catastrofe Astrologica, con l’aggiunta di una Congiunzione che scioglierà tutti i nodi creatisi in questo flusso continuo e costante che ingarbuglia l’essere umano: la vita. L’Oroscopo di oggi è una vera rivoluzione.

Non temete di venire schiacciati da chissà cosa, perché adesso spiegheremo per filo e per segno di cosa stiamo parlando. Per quanto riguarda l’immagine, parla da sola: è spiazzante per quanto è bella! Seppur si tratti di un disastro, i colori, la luminosità e lo stravolgere dei piani dell’Universo, anima la vita delle Case Celesti.

Tutto risale al 10 febbraio, sia del 2021 che del 1962! Due date che ad oggi sembrerebbero non dirci nulla, ma che in passato hanno scombussolato non poco il cielo sopra le teste inconsce di ciò che accadrà. In entrambi gli anni si è verificata una Quadratura che ha generato un periodo storico contraddistinto da eventi che hanno appesantito la giornata.

Reduci dall’anno scorso, nonostante non siamo in piena Quadratura, dato che è iniziata il 6 di questo mese, lo stesso a distanza di 4 giorni la tensione è palpabile.

Ci stiamo forse preparando per delle nuove promesse? Non si tratta di progetti. Abbiamo a che fare con le conseguenze di rivelazioni importanti che faranno luce sul vissuto dei segni. Da ciò, ci saranno delle parole importanti che sigilleranno dei patti.

Più Catastrofe di così, cade il cielo! Quello che accadrà porterà dei forti cambiamenti nelle vite delle Case Celesti, perché vorrà dire: dentro o fuori dalle situazioni che vi stanno facendo arrovellare il cervello!

Come vivranno tutto questo i segni più fortunati? E gli sfortunati? Soprattutto con la prossima Congiunzione tra Mercurio e Plutone, la quale conferma maggiormente la tesi.

Occhio a questi tre, sono i segni più fortunati!

La Catastrofe non li tocca, bensì li rafforza! Finalmente il Leone potrà prendere piena luce da questo momento, ma anche i Gemelli e l’Aquario, i quali stavano entrambi prendendo una brutta direzione. Si sono risollevati! Fuoco, aria e ancora aria, questi sono gli elementi che giocano nelle Case Celesti. Come li canalizzeranno? Se sei della Bilancia consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo proprio dal Re dello Zodiaco, finalmente il Leone torna al suo posto, nel podio! Il mitico segno che splende più di qualsiasi altro, ha ritrovato la forza persa. Sei stato proprio incasinato di recente, soprattutto perché non hai saputo affrontare le avversità, che sono state molte, ma questo non significa che devi buttarti giù. La Catastrofe ti farà avere le risposte che cerchi e la Congiunzione alimenterà la lucidità dei tuoi pensieri. Consigli: resta fedele a te stesso, ricomincia da capo. Amore e lavoro saranno ottimali.

Che dire dei Gemelli? Lunatici: prima felici, un attimo dopo tristi, e poi ancora in rotta di collisione. Con voi e la vostra dualità si vive un continuo sali e scendi dalle montagne russe, ma a voi piace il brivido. Tanto che sia in amore che al lavoro siete tornati ad essere curiosi, spontanei e brillanti. Consigli: la luce della Catastrofe vi farà stringere contatti importanti, e la Congiunzione vi darà ancora più potere mentale, accogliete la situazione nel migliore dei modi.

Passiamo al ribelle dello Zodiaco, l’amico Aquario. Dopo un gennaio e un inizio febbraio pazzesco, eri sprofondato all’improvviso nel baratro. Hai perso lucidità di pensiero, ed è per questo che la Catastrofe e la Congiunzione arrivano in tuo soccorso. Avevi bisogno di una spinta intellettuale, perché diciamolo sei una testa dura, ma quando ti batti sei invincibile. Consigli: capisci i tuoi errori, da lì ripartirai più forte di sempre, sia nel cuore di chi ami, che nella tua professione.

Oroscopo: questa triade è spacciata, fate attenzione!

Con voi abbiamo una Catastrofe in tutti i sensi, ma è mai possibile che non riuscite a stare più di un giorno al top delle vostre energie? Sagittario, Ariete e Vergine, siete sempre sull’ascensore che fa sali e scendi quando si tratta di classifica dei più fortunati e sfortunati. Segni di fuoco, ancora fuoco e terra, continuerete a fare territorio bruciato, oppure avete deciso di darvi una mossa? Se sei del Toro consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo dal più deludente, perché passare da un giorno all’altro dal top al flop, è assurdo. Meno male che caro Sagittario sei il più ottimista! Ricorda che chi vive di speranza, disperato muore. Vuoi capire che c’è bisogno di un po’ concretezza soprattutto nelle relazioni con il prossimo? Amore pessimo, sbaglierai tutto senza rendertene conto, e al lavoro c’è uno scontro con il superiore in vista. Consigli: non fare accordi che potrebbero pregiudicare la tua felicità, non agire con fretta per via della Catastrofe, e non pensare che riflettendo velocemente con Mercurio a favore, tutto si risolverà. Rimani cauto.

Niente da aggiungere, ovviamente di positivo, per il guerriero dello Zodiaco che non ha capito che non deve portare avanti tutte le cause per cui vuole combattere. Ariete sei il più valoroso, ma lo vuoi capire che agendo d’impulso devi stare attento a non fare qualcosa che ti comprometterà per sempre nel settore amore? La Catastrofe sarà deleteria, speriamo che si allontani dal tuo cielo. Forse, solo la Congiunzione ti potrà dare lucidità. Consigli: riprenditi ciò che ti spetta, sei all’ultimo posto perché hai perso forza, che non equivale all’aggressività, ma ad un spirito combattivo e intelligente.

Infine, ma non meno importante, la Vergine non saprà affrontare un bel niente in questi giorni. Cinica, selettiva e precisa, hai tante belle qualità, ma perché le metti in atto con le persone sbagliate? Pensa un po’ a te ogni tanto, altrimenti la Catastrofe ti farà sancire patti e situazioni che in futuro ti faranno soffrire. La Congiunzione ti farà pensare, ma credimi non basterà a risolvere i conflitti interiori che hai. Consigli: emigra, perché hai bisogno di stare da sola per capire te stessa e cosa vuoi.