Manuel Bortuzzo pronto a sorprendere Lulù: viaggio a Napoli per lei

Manuel Bortuzzo tornerà al Grande Fratello vip 2021 per una sorpresa a Lulù Selassiè per San Valentino? Lui svela i dettagli.

Dopo aver vissuto cinque mesi l’uno accanto all’altra, aver discusso, aver fatto pace ed essersi conosciuti profondamente scoprendo di essere innamorati e di non poter fare a meno l’uno dell’altra, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, dallo scorso 24 gennaio, si sono separati per la scelta di Manuel di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per alcune problematiche legate alla propria salute. Manuel e Lulù, così, si apprestano a vivere il primo San Valentino lontani anche se sarà un giorno che non passerà inosservato.

“Sarà il nostro primo San Valentino e ci tengo sia speciale. Mi manca, sto cercando in tutti i modi di farle sentire la mia vicinanza”, ha detto Manuel ai microfoni di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo mostrando anche il tatuaggio d’amore realizzato per la sua Lulù. Cosa starà organizzando, dunque, Manuel?

Manuel Bortuzzo a Napoli per Lulù Selassiè: sorpresa speciale per San Valentino?

Durante una diretta Instagram con Clarissa Selassiè, Manuel Bortuzzo aveva svelato di aver chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di poter fare la quarantena per poter trascorrere una notte in love boat con Lulù come ha fatto Biagio D’Anelli con Miriana Trevisan. Manuel, però, ha svelato ai fan che non sarà possibile:

Bortuzzo, infatti, ha svelato che il no della produzione è arrivato perchè essendoci diverse richieste da parte di mariti, fidanzati, fidanzate e mogli, la produzione ha deciso di organizzare delle sorprese in modo che tutti abbiano un momento speciale nel giorno dedicato all’amore.

Manuel, però, ha intenzione comunque di sorprendere la fidanzata il giorno di San Valentino e, nella prossima puntata del Grande Fratello vip, potrebbe comunque rientrare in casa per parlarle e rivederla da lontano. Con Manuel, in casa, potrebbe arrivare una sorpresa per Lulù direttamente da Napoli.

Nel corso di una diretta con l’amico Davide Ismaele che, durante la permanenza di Manuel nella casa di Cinecittà aveva ringraziato Lulù per l’amore dimostrato nei suoi confronti, Bortuzzo ha svelato che domani partirà per Napoli insieme a Clarissa per poi tornare a Roma domenica per avere il tempo di organizzare una cosa.

Chiedono a manu: ma nn dovevi andare a Napoli CON lulu??

A svelare qualche dettaglio è stato proprio Manuel rispondendo ad una fan che le ha chiesto: “Non dovevi andare con Lulù a Napoli?“. La risposta di Bortuzzo è stata: “A Napoli ci vado per Lulù”.