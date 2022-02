Ex gieffino ed ex inviato delle Iene: ecco com’è e cosa fa oggi

La televisione è pane per i suoi denti, da quando circa 20 anni fa ha iniziato la sua carriera partecipando proprio al Grande Fratello. L’ex gieffino è stato uno dei concorrenti più amati, nonostante quanto accaduto. Tra programmi e fama in ascesa, ecco com’è diventato oggi, e soprattutto cosa bolle in pentola di nuovo.

I concorrenti del format più spiato e chiacchierato d’Italia sono senza dubbio dei vip che vengono apprezzati nel tempo, perché partecipano a nuovi progetti televisivi che incuriosiscono il pubblico a casa. L’ex gieffino protagonista della vicenda di oggi, è stato molto criticato ai suoi tempi. Il motivo? Effettivamente non è stato un personaggio che si è comportato molto bene. Infatti, ci sono stati degli strascichi, dai quali però possiamo confermare che si è ripreso molto bene.

Saranno pur passati vent’anni, ma certe cose non cambiano! Lo stile di un ragazzo ribelle lo ha sempre mantenuto, fregandosene delle critiche e delle accuse. L’ex gieffino ha sempre dimostrato di avere un carattere tipico di uno determinato. Infatti, gli obiettivi raggiunti sono proprio il frutto della sua bravura e della sua volontà ad emergere a tutti i costi. Non è stato solo il Grande Fratello, ora affrontiamo il suo percorso.

Non sarà stata opera dei social, ma ai tempi il suo stile e la simpatia irriverente sono stati molto apprezzati, perché continua ad essere molto amato. Lo ricordate?

Ex gieffino torna alla ribalta, lo riconoscete?

Che il programma provochi un miscuglio di emozioni, belle e brutte, è certo. Per questo non possiamo non affermare che i litigi continuano ad imperversare all’interno della casa più controversa di sempre. Due buoni litigano furiosamente, dimostrando quando la bolla del Big Brother regala notorietà, ma leva anche tante altre cose come la privacy. Sta poi ai personaggi sapere indirizzare al meglio la loro immagine, e senza dubbio il protagonista di oggi è riuscito alla grande a far crescere la propria carriera!

Non è bastato il GF, perché tanti altri programmi hanno reso un vero protagonista Filippo Nardi! 51 anni e non sentirli! Tatuato, coraggioso e divertente, quanta strada ha percorso fino ad oggi? Tanta!

Partecipa alla seconda edizione del reality nel 2001, ma è proprio lì che dimostra il suo modo di fare. Testardo e duro alle regole, non riesce a contenere la sua astinenza da sigarette. Il fatto è che nella casa poteva fumare, solo che il budget dato non bastava per colmare il suo bisogno. Infatti, ne avrebbe fumate molte di più.

Tutti ricorda la sua celebre frase, diventata un mood, “Dove sono le mie sigarette?” La frase veniva affermata con tono un po’ minaccioso, mostrando il lato più duro del suo carattere.

Nonostante questo scivolone, ha iniziato a ricoprire diversi ruoli televisivi che gli hanno garantito un grande successo. Nasce a Londra nel 1969, nel corso degli anni diventata un grande personaggio in Italia.

E’ stato una Iena del celebre programma, poi è stato al Chiambretti c’è, e ancora partecipa nel 2018 all’Isola dei famosi, fino a diventare un vero Tutor di stile da Detto fatto su Rai 1. Insomma, continua ad ottenere grandi successi.

Ha anche ripartecipato al programma nella versione Vip nel 2020, consolidando ancora di più la sua immagine di simpaticone irriverente e determinato.