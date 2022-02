Clamoroso abbandono al Grande Fratello Vip ad un passo dalla finale? Confessione choc

In queste ore uno degli ultimi concorrenti entrati al Grande Fratello Vip sta paventando l’ipotesi di abbandonare il reality. Ecco il motivo

Nella casa del Grande Fratello un altro clamoroso scossone potrebbe essere in arrivo. Sono giorni di grande fermento nel reality di Canale 5. Le tensioni stanno aumentando, e per svariati motivi. Addirittura, c’è un concorrente che sta pensando di abbandonare il gioco pur essendo entrato da poco tempo. Ma come mai? Il motivo è da ricercarsi in un problema serio, e non di una dinamica del reality.

La particolare confessione è arrivata a Jessica Selassié, che ha ascoltato le motivazioni del concorrente. Il ragazzo ha chiesto alla “princess” se in passato qualcuno ha già abbadonato lo show. Già la domanda, di per sé, è un po’ particolare: in quanto sarebbe bastato seguire il reality per saperlo. In ogni caso Jessica risponde che nessuno ha deciso di abbandonare di sua spontanea volontà.

Grande Fratello, clamoroso abbandono in corsa: l’ipotesi è sconcertante

In realtà bisogna precisare che non è vero, in quanto Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo sono usciti per loro decisione. In ogni caso Jessica ha chiesto al concorrente: “Ma perché, tu vorresti lasciare la casa?”. Da qui è arrivata la risposta del nuovo entrato. “Ho paura di entrare in un circolo vizioso legato all’alimentazione”, ha spiegato.

Leggi anche -> Antonio Medugno, chi è il tiktoker del Grande Fratello Vip: quello che non sapete

“Sono un po’ preoccupato, perché questi problemi me li ha sempre risolti una persona che ovviamente non può essere qui, e io non so come fare”. Insomma, la situazione sembra piuttosto seria e riguarda Antonio Medugno.

Leggi anche -> Lutto al Grande Fratello Vip: parla lo zio del vippone

A tal proposito Jessica gli ha chiesto se volesse parlare anche lui con la psicologa, come ha fatto già Alessandro Basciano. Ovviamente, nessuno vuole che il ragazzo lasci il gioco, e a dirla tutta anche Jessica è sembrata piuttosto preoccupata.