“Tutto già scritto”: ex vippone spara a zero su Alex Belli e il Grande Fratello Vip

Alex Belli è stato fortemente criticato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip: tra i due non scorre di certo buon sangue.

Alex Belli tornerà, seppur per qualche giorno, nella casa più spiata d’Italia. A rivelarlo è stato Alfonso Signorini stesso durante la diretta tenutasi lunedì scorso su canale 5 in cui ha chiesto all’ex stella di Centovetrine se volesse ritornare per chiarire una volta e per tutte il triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge.

Questa scelta degli autori ha nettamente diviso e non solo il pubblico del piccolo schermo degli italiani, ma anche gli ex concorrenti. C’è infatti chi non ha potuto fare a meno di storcere il naso di fronte a quanto sta accadendo, giudicando il tutto una farsa.

Ai microfoni di Casa Chi, il programma digitale condotto da Rosalinda Cannavò, Aldo Montano non si è di certo risparmiato nei confronti di quello che una volta era un suo amico prima che il loro rapporto arrivasse ad un punto di non ritorno.

Aldo Montano ha stroncato Alex Belli e il triangolo amoroso a cui hanno dato vita e che, che piaccia o meno, ha tenuto vita questa sesta edizione del GF Vip per quasi 6 mesi di messa in onda, ma scopriamo insieme che cosa ne pensa del rientro del suo nemico amatissimo.

Aldo Montano stronca l’ingresso di Alex Belli al GF Vip

Aldo Montano si è detto decisamente stufo di questo triangolo amoroso che viene riproposto in ogni puntata del Grande Fratello Vip ed una buona fetta di pubblico la pensa allo stesso modo, ma è anche impossibile non evidenziare come un’altra parte dei telespettatori sia realmente interessata a quanto stia accadendo. Tant’è che le puntate incentrate su questo argomento si rivelano essere quelle più seguite di quest’anno.

“Secondo me tutto questo teatro ha stancato e rotto“ ha esordito lo sportivo senza troppi giri di parole. “Delia è andata anche in finale e Soleil salvata, poi Alex che entra, mi sembra una roba tutta scritta, meraviglioso, tutto bellissimo” ha poi proseguito, trovando il tutto alquanto surreale.

“Lui non c’ha nemmeno pensato 5 secondi se rientrare o meno. Sia mai, quello si butta di testa” ha poi proseguito non mandandole di certo a dire al suo ex compagno di viaggio. “A Verissimo ha detto che spariva, perché sparisce da qui e va nella casa del Grande Fratello Vip” ha poi dichiarato in maniera ironica. “Ridiamoci sopra che è meglio e fingiamo di essere tutti pazzi“ ha infine concluso.

Alex Belli rientra al GF Vip con non poche polemiche al suo seguito.