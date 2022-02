Kabir Bedi asfalta Manila Nazzaro: l’ex Miss Italia in crisi

Manila Nazzaro in crisi: Kabir Bedi asfalta l’ex Miss Italia

Manila Nazzaro si trova nella Casa del Grande Fratello Vip da settembre e, da un mese a questa parte, sta iniziando ad accusare il colpo della reclusione.

Le manca suo figlio e il fidanzato Lorenzo Amoruso, ma sta cercando di trovare le forze e vederci chiaro.

L’ex Miss Italia si è resa conto che alcune sue amicizie strette non si sono comportate bene alle sue spalle. Ad esempio, Katia Ricciarelli che in una clip mandata in onda dal GF Vip durante l’ultima puntata ha rivelato ciò: “Che possibilità ha di andare avanti a 44 anni?“.

Insomma, Manila sta cercando di comprendere chi è veramente dalla sua parte, ma sta fallendo.

Ecco che arriva Kabir Bedi evidentemente deluso dal comportamento della gieffina e la manda in crisi. Scopriamo insieme quanto è accaduto al GF Vip

Kabir Bedi asfalta Manila Nazzaro: “Hai fatto cose cattive“

Kabir Bedi, volto di Sandokan, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da qualche settimana. Uomo saggio e pacato, il gieffino è molto leale e nel suo silenzio comprende le vere facce dei concorrenti.

Pochi giorni prima della puntata, Kabir ha voluto chiarire con Manila. L’uomo ha notato che la Nazzaro prepara il pranzo a Katia, Giucas, Davide, etc., ma a lui non pensa mai.

La gieffina si difende spiegando che ha avuto una settimana movimentata e con il fatto che ognuno si cucina i propri pasti, si è persa un po’ nell’organizzazione.

Il chiarimento si conclude con un dolce abbraccio e sembra che tra Manila e Kabir sia tornato il sereno, ma non è così.

Durante le ultime nomination, l’ex Miss Italia manda al televoto proprio Bedi e lui rimane molto dispiaciuto.

Al che, nuovamente il volto di Sandokan raggiunge Manila anche perché dopo il loro abbraccio credeva che la gieffina non lo avrebbe mai nominato o comunque non alla prima opportunità.

“Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive” Kabir asfalta Manila.

La donna si difende con queste parole: “Ma è un gioco Kabir, non prenderla sul personale, la nomination non è mai una cosa cattiva“.

Manila non si scusa per il suo voto e crede di aver fatto la cosa giusta. Il gieffino continua a non avere dimostrazioni da lei e non riesci a spiegarsi il motivo.

LEGGI ANCHE -> Clamoroso abbandono al Grande Fratello Vip ad un passo dalla finale? Confessione choc

Il confronto si conclude senza arrivare ad una conclusione, ma Manila va in crisi. Perciò raggiunge Miriana e Lulù nella zona beauty per parlare di quanto accaduto.

“Qualunque cosa uno fa viene fraintesa” rivela l’ex Miss Italia e continua: “Dice che ha vissuto come un tradimento quello che ho fatto, perché poco prima lo avevo abbracciato. La stima che ho per Kabir è immensa. Tutte queste cose mi buttano giù da morire”.

LEGGI ANCHE -> “Tutto già scritto”: ex vippone spara a zero su Alex Belli e il Grande Fratello Vip

Lulù e Miriana comprendono le parole di Manila e la rassicurano. L’ex Miss Italia, inoltre, non sa che anche il suo fidanzato Lorenzo Amoruso le ha voltato le spalle dopo le scelte che ha fatto Manila nell’ultima puntata.

La motivazione del dissapore di Lorenzo non è ancora uscita allo scoperto, però l’uomo si è preso del tempo per riflettere.

Manila Nazzaro si sta riscoprendo al GF Vip. Da quando molti uomini della Casa sono usciti, l’ex Miss Italia si sente un po’ persa e non riesce più a capire chi le voglia veramente bene.

Prima l’allontanamento da Soleil, poi le offese di Katia in confessionale, adesso Kabir asfalta Manila. Per la gieffina non è un momento facile, ma ha delle vere amiche che le stanno vicina