Altro che Armando Incarnato: la dama di Uomini e Donne ritrova il sorriso con lui

Armando Incarnato è un capitolo ufficialmente archiviato. La dama di Uomini e Donne ha ritrovato il sorriso al fianco di lui!

Armando Incarnato è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il suo percorso all’interno del programma, il cavaliere ha avuto un’intensa conoscenza con Marika Geraci. Il loro rapporto però non è andato come sperato e i due si sono lasciati in pessimi rapporti e durante il corso delle puntate non manca occasione che i due si lancino qualche frecciata e spesso e volentieri se ne dicono di tutti i colori.

Tutto questo però sembra essere un capitolo più che superato, in quanto la dama intervistata dai microfoni di Uomini e Donne Megazine ha rivelato di aver cambiato pagina e di aver trovato una certa serenità al fianco di Diego, un uomo che da qualche settimana è approdato negli studi Elios di Roma ed ha subito catturato la sua attenzione.

Marika Geraci ha dimenticato Armando Incarnato ed ora ha soltanto occhi per lui, ma vediamo che cos’è ha dichiarato in merito a questa nuova conoscenza che la fa sentire al settimo cielo.

Marika Geraci dimentica Armando Incarnato a Uomini e Donne

Marika Geraci non ha nascosto di avere un certo interesse nei confronti di Diego di Uomini e Donne. La dama, durante il corso dell’intervista, ha ammesso di aver trascorso giornate molto piacevoli al suo fianco e di aver apprezzato la sua buona educazione e il rispetto che non è mai mancato durante questa fase della conoscenza e non solo.

La dama è presa a tal punto da dichiarare che almeno per il momento non è riuscita a trovargli nemmeno un difetto. Insomma, sembra aver finalmente trovato la persona giusta.

LEGGI ANCHE -> “Cog*ione”: duro sfogo a Uomini e Donne, la corteggiatrice non perdona

“È un bel periodo e sono molto serena” ha ammesso la dama durante il corso dell’intervista. “Ho trascorso qualche giorno a Roma con Diego e sono davvero contenta” ha poi proseguito. “Oltre al fatto che si tratta di un uomo educato e rispettoso, mi ha colpita il suo modo di affrontare la vita. Per lui volere è potere“ ha aggiunto, rivelando he cosa l’ha colpita di più di lui.

“Poi riesce a farmi abbassare la guardia: fino ad oggi con gli uomini che ho conosciuto sentivo la necessità di mostrarmi forte, ero sempre sulla difensiva” ha ammesso per la prima volta Marika di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne puntata 8/2/22, Giorgio Manetti torna: Gemma Galgani delusa

“Quando sono con lui emerge una Marika che non vedevo da tempo, più dolce, più premurosa … Sicuramente Diego avrà qualche difetto ma io non ne vedo” ha poi concluso.