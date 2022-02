Alessandro Basciano nella bufera: l’attacco ad Antonio scatena la polemica

Alessandro Basciano continua a puntare il dito contro un altro concorrente. Ha avuto una discussione con Sophie al Grande Fratello Vip

Sono giorni di tensione all’interno della casa del Grande Fratello. Ultimamente si stanno moltiplicando le discussioni: uno dei protagonisti è sicuramente Alessandro Basciano, che spesso è apparso teso e nervoso. Non solo con la sua fidanzata Sophie, con la quale ha litigato spesso e volentieri.

Problemi Basciano ne ha avuti anche con Antonio Medugno, che è entrato nella casa da poco. Con il napoletano, che è una star di TikTok, ha parlato di alcuni problemi alimentari che ha. A quanto pare Basciano ha sminuito questi problemi, parlando di qualcos’altro. Illazioni che non sono piaciute alla sua fidanzata Sophie.

Grande Fratello, l’attacco di Alessandro Basciano ad Antonio

Lo ha richiamato, dicendogli: “E’ un ragazzo cosi giovane, ha solo 20 anni. Non mi sembra cosi grave quello che ha detto, non ti impuntare. Tu sei più grande di età”. La ragazza ha consigliato al partner di fregarsene e di andare avanti per la sua strada.

Leggi anche -> Alessandro Basciano in crisi al GF Vip: la reazione di Sophie Codegoni stupisce

“Non mortifichiamo una persona per un passaparola”, ha ricordato Sophie. Ma Alessandro si è piuttosto intestardito, insistendo: “Quando io sono stato male nessuno mi ha pensato – ha detto – questa cosa mi ha destabilizzato a tal punto che ho avuto dei problemi, sono stato un’ora in confessionale”. Poi Basciano ha continuato, spiegando che Antonio si è comportato con lui come fosse un buon amico, ma che in realtà non si è comportato così bene. “La sensibilità non c’è l’ha solo lui, ma anche io”, ha spiegato.