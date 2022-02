GF Vip, la resa dei conti è vicina. Gieffina ammette: “Ora la becchiamo”

Al GF Vip, Alfonso Signorini ha introdotto una nuova regola che cambierà ogni cosa. Lo sfogo della gieffina non lascia alcun dubbio.

Al GF Vip in questi giorni non si respira di certo un’aria tranquilla e spensierata. Da quando Alfonso Signorini ha annunciato l’elezione del primo finalista di questa sesta edizione del programma, tra i vipponi più amati d’Italia iniziano a comparire le prime incomprensioni e strategie. Tutti, o quasi, dopo 6 mesi di permanenza puntano ad arrivare alla finale o c’è chi semplicemente vuole levarsi qualche sassolino dalle scarpe dopo che il padrone di casa ha rivelato una grossa novità.

Alfonso Signorini durante la scorsa diretta ha ammesso che dalle prossime votazioni non ci saranno più le immunità e di conseguenza i concorrenti potranno votare chi più preferiscono senza alcuna limitazione. Qualcosa che hanno sempre richiesto ma che per esigenze di gioco non era mai stato possibile ottenere. Ora però le cose sono diverse e Miriana Trevisan non si è risparmiata dopo essere venuta a conoscenza di questa nuova regola, dando sfogo alla sua “creatività”. La resa dei conti sembra essere sempre più vicina.

Miriana Trevisan pronta alla vendetta: lo sfogo al GF Vip

Miriana Trevisan attendeva, come tutti i suoi compagni di viaggio, questo momento al Grande Fratello Vip più di qualsiasi altra cosa e per questo motivo non ha potuto non commentare con loro quanto il padrone di casa Alfonso Signorini le ha comunicato durante la scorsa diretta del programma.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha ammesso che ora ha tutte le intenzioni di levarsi qualche sassolino dalla scarpa e prendersi la sua rivincita nei confronti di Soleil Sorge con cui non è mai andata d’accordo sin dall’inizio di quest’esperienza.

“Ragazzi attenzione che non ci saranno più immuni dalla prossima volta” ha esordito la Trevisan, rendendo chiare fin da subito le sue intenzioni da questo momento in poi del gioco. “Almeno questa bella notizia, non ci saranno immuni” ha poi proseguito senza troppi giri di parole. “Quindi la becchiamo“ ha infine concluso facendo riferimento all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che durante la maggior parte di questo percorso nella casa più spiata d’Italia è sempre stata resa immune da Sonia Bruganelli, ma ora tutto ciò non sarà più possibile.

Miriana si toglie il microfono e quando se lo sta per rimettere dice: “Soleil ci ha tolto la scena per 10 puntate”. Ecco il motivo delle cattiverie continue. Ma chi sta attento lo capiva anche senza ciò. Io sempre più disgustato. #GFVIP pic.twitter.com/Ymy43c305E — Symo 🐍 (@SymOn_Off) January 22, 2022

Tra Miriana e Soleil al GF Vip la resa dei conti è vicina.